Ayvalık doğalgaza 2022 yılında kavuşacak
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Ayvalık doğalgaza 2022 yılında kavuşacak

07.02.2021 12:52 | Son Güncelleme: 07.02.2021 12:57
Ayvalık doğalgaza 2022 yılında kavuşacak

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde 2021 yılı içinde başlayacak olan doğalgaz çalışmalarının, 2022 yılı sonuna kadar tamamlanacağı açıklandı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde 2021 yılı içinde başlayacak olan doğalgaz çalışmalarının, 2022 yılı sonuna kadar tamamlanacağı açıklandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkaptan ve AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, Ayvalık'ın doğalgaz geçiş hatları ile planlanması konularını görüştü. 

Konuyla ilgili bilgi veren AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, Ayvalık'ta doğalgaz çalışmasının hız kazandığını belirterek, "2021 yılı içinde başlayacak kazı çalışmaları ile birlikte 2022 yılı sonunda Ayvalık'a doğalgazın gelmesi planlanıyor. Bu hizmetin Ayvalık'ımıza gelmesinde büyük katkıları olan AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a teşekkür ederiz. Her şey daha güzel ve yaşanabilir bir Ayvalık için" dedi.

Burhaniye ilçesine gelen doğalgazın, dağ köyleri güzergahı kullanılarak Ayvalık'a getirileceği, otogar karşısında yapılacak bir depolama alanından kente dağıtımının planlandığı öğrenildi.


Ayvalık doğalgaza 2022 yılında kavuşacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadri Kaya

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