Ayvalık Belediyesi Mesut Duran Müzik Derneği konser verdi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi Mesut Duran Müzik Derneği tarafından Türk Sanat Müziği konseri verildi.

Dernek bünyesindeki koronun, TRT sanatçısı şef Selim Gönüldaş yönetiminde, Ayvalık Belediyesine ait İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde verdiği konser sanatseverlerden ilgi gördü.

Ayvalık Belediye Meclisi Üyesi İsa Aslan'ın da dinleyicilerin arasında yer aldığı konserde Türk Sanat Müziğinin beğenilen eserleri koro ve solistler tarafından seslendirildi.

Sunuculuğunu Funda Öztolan'ın üstlendiği konser, 10. Yıl Marşı ile sona erdi.