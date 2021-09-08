Ayvalık Belediyesi Kültür Müdürlüğü'ne "Sanata Katkı Ödülü" verildi
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Ayvalık Belediyesi Kültür Müdürlüğü'ne "Sanata Katkı Ödülü" verildi

Ayvalık Belediyesi Kültür Müdürlüğü'ne 'Sanata Katkı Ödülü' verildi
Bültenler - Haberler | Güncel

İki yıldır gerçekleştirilen uluslararası kategoride ödülü Ayvalık Belediyesi Kültür Sanat Danışmanı Erkan Cılak aldı.

Bu alanda Türkiye'deki sanata katkı açısından Avrupa ülkelerinin ve tüm Anadolu'nun değerlendirildiği ödül töreninde; pandemi koşullarının yaşandığı dönemde; Ayvalık Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nce; ilk kez yapılan Kadın Oyunları Festivali, sahneler kapanırken Vural Sineması'nın Nejat Uygur Sahnesi'yle hayata geçirilmesi, Jazz Festivali, Başka Sinema, Heykel Sempozyumu ve Kitap Fuarı gibi başlangıçlar nedeniyle ödüle değer görüldü.

Bütçeleri yüksek belediyelere karşın kısıtlı olanaklarla, sanata sunulan katkı nedeniyle verilen ödülü alan Kültür Sanat Danışmanı Erkan Cılak ödül töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Teşekkür ediyorum, memleketimin böyle bir platformda bu şekilde onurlandırılması ve konu ile alakalı görev süremin değerlendirilerek bu ödüle değer görülmek çok gurur verici. Tiyatro alanında çok ödül almıştım ama kurumsal olarak Belediye adına Ayvalık ismiyle almak ayrı bir hikaye ama bu tek kişilik bir başarı hikayesi değil, belediyemizdeki herkesin başarısı, etkinliğe sandalye taşıyan arkadaşlarımdan, Vural Sineması'ndaki işleri yapan marangozumuza, kaynakçımıza, elektrikçimize, etkinlik alanını hazırlayan park bahçe, temizlik işlerine kadar herkesin katkısı ve desteği var. Burada bir hikaye varsa herkesin hikayesi. Ama en büyük başarı projelere destek veren, bizlere olanak tanıyan Belediye Başkanımız Mesut Ergin'indir. Hepimiz Ayvalık için daha iyisi var mı? diye çalışıyoruz. Bu ödüle layık görenlere de, bu göreve layık görenlere de teşekkür ediyorum. Ama unutmamak lazım. Ayvalık'ta yaşayanlar; Fikret Mualla'yı resim öğretmeni olarak görmüş, mübadele öncesi 19 ülkenin konsolosluğunu görmüş. Ayvalık; içerisinde collezium olan, 1930'larda Halk Eğitim Merkezi'nde çok sayıda tiyatro oyununun çıkarıldığı, Türkiye'nin birçok kentine sinema gitmemişken dört açıkhava sinemasının o zamanki nüfusta dolduğu, bugün sayıları yüzlere yakın aktif plastik sanatlar ile uğraşan sanatçının, onlarca yazarın yaşadığı bir kent.Genleri kuvvetli bu konuda Ayvalık'ın. Neyi ne kadar yapsak yine eksik kalırız...Ama elimizden geleni ardımızda koymuyoruz, koymayacağız. Ödüle sevindim ama asıl olan İstanbul'dan yaptıklarımızın takip ediliyor olması. Biz önemli bir kentiz. Ayvalık, kültür sanatla ilgili platformda ismi ile anılıyor ve takdir ediliyorsa, ne mutlu bize."

Kaynak: Bültenler

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