Ayvalık Belediyesi Fen İşleri ekipleri kentin farklı bölümlerinde yağmur suyu drenaj hattı çalışması başlattı

Yapılan çalışmalarla, bölgede bulunan evler ve işletmeler yağmur suyundan etkilenmeyecek.

Hattın farklı bölgelerde, aşırı yağışlarla sıkıntı yaşanan sokaklar boyunca döşeneceğini dile getiren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin,çalışmalar sonucunda hatlar üzerinde bulunan ev ve dükkanların yağmur suyundan etkilenmemesinin sağlanacağını söyledi. Aşırı yağışlarda su birikintilerinin yaşandığı bölgelerden Ayvalık'ta Afet inan Caddesi, Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, 2. Fethiye Caddesi, Sefa-Çamlık Mahallesi, Altınova'da Merkez Mahallesi ve Belediye evleri yolu, Cunda (Alibey) Adası'nda Mevlana Caddesi, Poyraz Caddesi ve kırsal mahallelerimizden Çamoba Köyü bu çalışmaları yaptığımız bölgeler.

Daha önce yapılan çalışmalar ile Ayvalık merkezdeki ana caddelerde bu sorunun ortadan kalktığını belirten Başkan Ergin, "Sokaklarımızda, hattın yapıldığı güzergâh üzerinde okula giden öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız aşırı yağmur yağdığında zorluk çekiyorlardı. Amacımız, şimdi yapılacak alt yapı hizmeti ile bölgelerimizdeki bu sorunu çözüp vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek, Ayvalık Belediyesi olarak gece gündüz çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet