Ayvacık'ta orman yangını
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
03.08.2020 17:27 | Son Güncelleme: 03.08.2020 18:24
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Paşaköy ve Kulfal köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gönderildi.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları hem kara hem de havadan müdahaleyle sürüyor.
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Muhabir Burak Akay
Redaktör Uğur Ulu,Sedat Gök
Yayınlayan Duygu Özkümüş Can
Kaynak: AA