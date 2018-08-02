Ayvacık'ın Yöresel Ürünleri Etkinlikle Tanıtıldı

Çanakkale'nin Ayvacık İlçe Belediyesinin desteğiyle, Ayvacık Turizm, Kültür, Doğa ve Spor Derneği tarafından düzenlenen 'Geçmişten Geleceğe, Yaşayan Kültür Mirasımız, Çeyiz' etkinliğinde bölgenin yöresel ürünleri tanıtıldı.

Çanakkale'de İskele Meydanı'nda Ayvacık İlçe Belediyesinin katkılarıyla Ayvacık Turizm, Kültür, Doğa ve Spor Derneği'nce gerçekleştirilen, 'Geçmişten Geleceğe, Yaşayan Kültür Mirasımız, Çeyiz' etkinliğinde bölgenin yöresel ürünleri tanıtıldı. Etkinliğe Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, Ayvacık Turizm, Kültür, Doğa ve Spor Derneği Başkanı Ayşe Oya Deniz, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Ayvacık ilçesinin Kuzey Ege'de gelişen bir şehir olduğunu belirten Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, doğasıyla, kültürüyle, sportif faaliyetleri ve deniziyle Ayvacık ilçesinin gündemde olduğunu söyledi. Başkan şahin, "Ama, halkının yaşam şekilleriyle birlikte paylaşalım denildi. Ayvacık Turizm, Kültür, Doğa ve Spor Derneğimiz, Çanakkale'de bölgenin yöresel ürünlerini tanıtmak için böyle bir açılış yaptı. Bizde Ayvacık Belediyesi olarak desteğimizi vererek, bu etkinliğe katıldık. Bu etkinlikte yerel halkın ürettiği, yaptığı el işlerini, nakışları burada bugün sergiledik. Sergilenen eserler 100 yılın üzerinde olan bir eserler. Bölgede yaşayan halkın annelerinden kalma eserler var. Bu insanları göç ettirmezseniz, kafalarında bunları taşıyorlar. Ellerinde model olmadan aynısını yapıyorlar" şeklinde konuştu.

'Geçmişten Geleceğe, Yaşayan Kültür Mirasımız, Çeyiz' etkinliği gerçekleşen açılışın ardından Halk oyunları gösterisi ve çeşitli etkinliklerle sona erdi. - ÇANAKKALE