Ayvacık açıklarında yelkenli teknede 37 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yelkenli tekne ile Yunan adalarına geçmeye çalışan 37 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yelkenli tekne ile Yunan adalarına geçmeye çalışan 37 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağli ekipler, Ayvacık ilçesi açıklarında yelkenli tekne içinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarını alınca harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik ekibi, Yunan adalarına gitmeye çalıştıkları belirlenin yelkenli teknede 37 kaçak göçmen ile 2 organizatörü yakalandı.Kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. 2 organizatörün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İpek YAVAŞ