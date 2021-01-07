Ayvacık açıklarında yelkenli teknede 37 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
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Ayvacık açıklarında yelkenli teknede 37 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

07.01.2021 20:20 | Son Güncelleme: 07.01.2021 20:24
Ayvacık açıklarında yelkenli teknede 37 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yelkenli tekne ile Yunan adalarına geçmeye çalışan 37 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yelkenli tekne ile Yunan adalarına geçmeye çalışan 37 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı. 

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağli ekipler, Ayvacık ilçesi açıklarında yelkenli tekne içinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarını alınca harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik ekibi, Yunan adalarına gitmeye çalıştıkları belirlenin yelkenli teknede 37 kaçak göçmen ile 2 organizatörü yakalandı.Kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. 2 organizatörün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Ayvacık açıklarında yelkenli teknede 37 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
Ayvacık açıklarında yelkenli teknede 37 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
Ayvacık açıklarında yelkenli teknede 37 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İpek YAVAŞ

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