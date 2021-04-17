Ayvacık açıklarında, 2 lastik bottaki 110 kaçak göçmen kurtarıldı
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Ayvacık açıklarında, 2 lastik bottaki 110 kaçak göçmen kurtarıldı

Ayvacık açıklarında, 2 lastik bottaki 110 kaçak göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / İpek YAVAŞ - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına itilerek, ölüme terk edilen 2 lastik bottaki 110 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına itilerek, ölüme terk edilen 2 lastik bottaki 110 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında, 2 lastik botta kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 110 göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Ayvacık açıklarında, 2 lastik bottaki 110 kaçak göçmen kurtarıldı
Ayvacık açıklarında, 2 lastik bottaki 110 kaçak göçmen kurtarıldı
Ayvacık açıklarında, 2 lastik bottaki 110 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İpek YAVAŞ

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