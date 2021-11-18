Ayva dolması tarifi nasıl yapılır? 18 Kasım Masterchef yemekleri! Pekmezli ayva dolması nasıl yapılır? Ayva dolması malzemeleri, püf noktası
Masterchef bu akşam Sakarya'dan bir bölümle ekranlara geliyor. Kırmızı ve mavi takımın dokunulmazlık için yarışacağı bölümde ayva dolması yapılan tarifler arasında yer alıyor. Peki, Masterchef ayva dolması nasıl yapılır? Ayva dolması tarifi nedir? Ayva dolması hangi yöreye aittir?
Ayva dolması tarifi nasıl yapılır? Ayva dolması nasıl yapılır? Ayva dolması malzemeleri, püf noktası nedir? Ekranların sevilen yarışması Masterchef yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Sakarya'da çekilen bölümde yer alan tariflerden biri de Ayva dolması oldu. Peki, Ayva dolması nasıl yapılır? 18 Kasım Masterchef yemekleri!
- 3 adet büyük boy ayva
- 300 gram kuzu kıyma
- 50 gram file badem
- 25 gram kuş üzümü
- 50 gram fıstık içi
- 75 gram pirinç pilavı (önceden hazırlanmış)
- ½ adet orta boy kuru soğan
- 150 gram pekmez
- 20 gram tereyağı
- 1 çay kaşığı tuz
- ½ çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı kekik
- 1 tatlı kaşığı biberiye
Buhar ayarlı fırınınız yoksa fırın içine ısıya dayanıklı bir servis kasesine doldurduğunuz su yerleştirin ve fırını bu şekilde ısıttıktan sonra yemeği pişirin. Pişirme işlemi esnasında fırın içinde buharlaşan su, yemeğin kurumamasını sağlayacaktır.
Dolma yapımından kalan ayva parçalarını farklı tariflerde kullanıp, ayva dolması tarifinde dilim olarak yer vermeyebilirsiniz.
İçi doldurulacak büyük boy ayvaların iki tanesinin alt ve üst kısımlarını kesin.
Servis tabağında düz durması için kestiğiniz alt tarafları servisinde kapak olarak kullanmak üzere bir kenara ayırın. Ayvaların üst kısımlarını dört eşit parçaya ayırın.
Taban kısımlarının delinmemesine dikkat ederek, iki adet büyük boy ayvanın orta kısmını bir kaşık ya da oyacak yardımıyla oyun.
Ayvaların yuvarlak halde kalan iki adet alt kısmı, içi oyulan iki adet ayva ve üst kısımlarını eşit parçalara ayırıp ettiğiniz sekiz dilim ayvayı bir tencereye alın. Üzerlerini geçecek kadar su ilavesiyle orta ateşte 10 dakika kadar haşlayın.
Kabuğunu soyduğunuz diğer büyük boy ayvayı dört eşit parçaya bölün, çekirdekli kısımlarını çıkartın ve rendenin kalın tarafıyla rendeleyin.
Rendelediğiniz ayvayı küçük bir tavada şekeri açığa çıkana kadar soteleyin ve püre haline getirin.
Kuru soğanı küçük parçalar halinde yemeklik doğrayın. Tereyağını ayrı bir tavada eritin. Kuru soğanı hafif bir renk alana kadar tereyağında soteleyin.
Kuzu kıyma, file badem, kuş üzümü, fıstık içi, tuz, karabiber, kekik ve biberiye eklediğiniz sotelenmiş kuru soğanları, kıyma suyunu çekene kadar kavurun.
Pirinç pilavı ve sotelenmiş ayva püresiyle harmanladığınız iç harcı, haşlama suyundan süzerek ayvaların iç kısmına doldurun.
Fırın kabına aldığınız ayva dolmalarının üzerine birer yemek kaşığı kadar pekmez gezdirin. Yarı ısı yarı buhar ayarlı önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika kadar pişirin.
Haşlanmış olan ayva dilimlerini kalan pekmezle orta ateşte soteledikten sonra servis tabaklarına dizin. Fırından çıkardığınız ayva dolmalarını servis tabaklarına alın. Sıcak olarak bekletmeden servis edin.
- 200 gram orta yağlı dana kıyması
- 1 adet kuru soğan
- 1 çay bardağı pirinç
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı yenibahar
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 3 adet ayva
- 4 yemek kaşığı pekmez
- 2 yemek kaşığı nar ekşisi
- 2 su bardağı su
- 7 dal doğranmış maydanoz
Bir kasede kıyma, soğan, pirinç, domates salçası, tuz, karabiber ve yenibaharı birbirine karışacak şekilde yoğurun.
Ayvalar için bir kaseye limonlu su hazırlayın.
Kapak için ayvanın üst kısmını kesin.
Sabit durabilmesi için alt kısmından da küçük bir parça kesip, ayvanın içini oyun.
Oyduğunuz ayvaları ve üst kapaklarını kararmaması için limonlu suda bekletin.
Limonlu sudan çıkardığınız ayvaların içini kıyma ile doldurun ve tencereye yerleştirin.
Ayvaların üzerine pekmez ve nar ekşisini gezdirdikten sonra kapaklarını kapatın ve suyunu ekleyip orta ateşte pişmeye bırakın.
Fokurdamaya başlayınca, ocağın altını kısın ve ayvalar yumuşayınca ocaktan alın.
Üzerine maydanoz serpiştirerek servis edin.
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