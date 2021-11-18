Ayva dolması tarifi nasıl yapılır? 18 Kasım Masterchef yemekleri! Pekmezli ayva dolması nasıl yapılır? Ayva dolması malzemeleri, püf noktası

Ayva dolması tarifi nasıl yapılır? Ayva dolması nasıl yapılır? Ayva dolması malzemeleri, püf noktası nedir? Ekranların sevilen yarışması Masterchef yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Sakarya'da çekilen bölümde yer alan tariflerden biri de Ayva dolması oldu. Peki, Ayva dolması nasıl yapılır? 18 Kasım Masterchef yemekleri!

PEKMEZLİ AYVA DOLMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

3 adet büyük boy ayva

300 gram kuzu kıyma

50 gram file badem

25 gram kuş üzümü

50 gram fıstık içi

75 gram pirinç pilavı (önceden hazırlanmış)

½ adet orta boy kuru soğan

150 gram pekmez

20 gram tereyağı

1 çay kaşığı tuz

½ çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı biberiye

PEKMEZLİ AYVA DOLMASI TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Buhar ayarlı fırınınız yoksa fırın içine ısıya dayanıklı bir servis kasesine doldurduğunuz su yerleştirin ve fırını bu şekilde ısıttıktan sonra yemeği pişirin. Pişirme işlemi esnasında fırın içinde buharlaşan su, yemeğin kurumamasını sağlayacaktır.

PEKMEZLİ AYVA DOLMASI TARİFİNİN PİŞİRME ÖNERİSİ

Dolma yapımından kalan ayva parçalarını farklı tariflerde kullanıp, ayva dolması tarifinde dilim olarak yer vermeyebilirsiniz.

PEKMEZLİ AYVA DOLMASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

İçi doldurulacak büyük boy ayvaların iki tanesinin alt ve üst kısımlarını kesin.

Servis tabağında düz durması için kestiğiniz alt tarafları servisinde kapak olarak kullanmak üzere bir kenara ayırın. Ayvaların üst kısımlarını dört eşit parçaya ayırın.

Taban kısımlarının delinmemesine dikkat ederek, iki adet büyük boy ayvanın orta kısmını bir kaşık ya da oyacak yardımıyla oyun.

Ayvaların yuvarlak halde kalan iki adet alt kısmı, içi oyulan iki adet ayva ve üst kısımlarını eşit parçalara ayırıp ettiğiniz sekiz dilim ayvayı bir tencereye alın. Üzerlerini geçecek kadar su ilavesiyle orta ateşte 10 dakika kadar haşlayın.

Kabuğunu soyduğunuz diğer büyük boy ayvayı dört eşit parçaya bölün, çekirdekli kısımlarını çıkartın ve rendenin kalın tarafıyla rendeleyin.

Rendelediğiniz ayvayı küçük bir tavada şekeri açığa çıkana kadar soteleyin ve püre haline getirin.

Kuru soğanı küçük parçalar halinde yemeklik doğrayın. Tereyağını ayrı bir tavada eritin. Kuru soğanı hafif bir renk alana kadar tereyağında soteleyin.

Kuzu kıyma, file badem, kuş üzümü, fıstık içi, tuz, karabiber, kekik ve biberiye eklediğiniz sotelenmiş kuru soğanları, kıyma suyunu çekene kadar kavurun.

Pirinç pilavı ve sotelenmiş ayva püresiyle harmanladığınız iç harcı, haşlama suyundan süzerek ayvaların iç kısmına doldurun.

Fırın kabına aldığınız ayva dolmalarının üzerine birer yemek kaşığı kadar pekmez gezdirin. Yarı ısı yarı buhar ayarlı önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika kadar pişirin.

Haşlanmış olan ayva dilimlerini kalan pekmezle orta ateşte soteledikten sonra servis tabaklarına dizin. Fırından çıkardığınız ayva dolmalarını servis tabaklarına alın. Sıcak olarak bekletmeden servis edin.

AYVA DOLMASI MALZEMELERİ

200 gram orta yağlı dana kıyması

1 adet kuru soğan

1 çay bardağı pirinç

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı domates salçası

3 adet ayva

4 yemek kaşığı pekmez

2 yemek kaşığı nar ekşisi

2 su bardağı su

7 dal doğranmış maydanoz

AYVA DOLMASI NASIL YAPILIR?

Bir kasede kıyma, soğan, pirinç, domates salçası, tuz, karabiber ve yenibaharı birbirine karışacak şekilde yoğurun.

Ayvalar için bir kaseye limonlu su hazırlayın.

Kapak için ayvanın üst kısmını kesin.

Sabit durabilmesi için alt kısmından da küçük bir parça kesip, ayvanın içini oyun.

Oyduğunuz ayvaları ve üst kapaklarını kararmaması için limonlu suda bekletin.

Limonlu sudan çıkardığınız ayvaların içini kıyma ile doldurun ve tencereye yerleştirin.

Ayvaların üzerine pekmez ve nar ekşisini gezdirdikten sonra kapaklarını kapatın ve suyunu ekleyip orta ateşte pişmeye bırakın.

Fokurdamaya başlayınca, ocağın altını kısın ve ayvalar yumuşayınca ocaktan alın.

Üzerine maydanoz serpiştirerek servis edin.

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