Aytuğ Atıcı kimdir? Aytuğ Atıcı kaç yaşında, nereli? Aytuğ Atıcı hayatı ve biyografisi!

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AYTUĞ ATICI KİMDİR?

Doğum tarihi: 23 Kasım 1964

Kaç yaşında: 56 yaşında

Nereli: Adana

Aytuğ Atıcı (23 Kasım 1964, Adana), Türk akademisyen, tıp profesörü, insan hakları savunucusu, çevre aktivisti ve siyasetçi. 24, 25 ve 26. Dönem Mersin Milletvekili.

YAŞAMI VE EĞİTİMİ

Aytuğ Atıcı, oto tamircisi Şahap Bey ve ev hanımı Lütfiye Hanım'ın dört çocuğundan ilki olarak 23 Kasım 1964 yılında Adana'nın Akkapı semtinde Arap Alevisi bir ailede dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitimini 1970-1981 yılları arasında Adana'da tamamlayan Aytuğ Atıcı, 1981 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanarak tıp eğitimine başladı ve 1987 yılında hekim oldu.

Evli olan Atıcı'nın, Göktuğ ve Doğa adında iki çocuğu vardır. İyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Arapça bilmektedir.

HEKİMLİK KARİYERİ

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1987 yılında bitirdi. Çalışma hayatına 1987 yılında Kütahya'nın Sabuncupınar Köyü'nde sağlık ocağı tabibi olarak başladı. Buradaki görevini 1988 yılına kadar sürdürdü. Aynı yıl Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda asistan olarak göreve başladı. 1992 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı oldu. Aynı yıl Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları (Neonatoloji) Bilim Dalında yan dal ihtisasına başladı ve 1996 yılında Neonatoloji yan dal uzmanı oldu. 1996 yılında doçent oldu. 1997 yılında buradaki görevinden ayrıldı ve Adana'da Özel Seyhan Hastanesi'nde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi kurdu ve beş yıl süreyle yönetti.

1995 yılında İsrail'de Tel Aviv Üniversitesi Sackler Tıp Fakültesi'nde, 1997 yılında ABD'de Columbia Üniversitesi Presbiterian Çocuk Hastanesi Neonatoloji-Perinatoloji Merkezi'nde ve 1998 yılında Japonya'da Osaka Tıp Merkezi ve Anne-Çocuk Sağlığı Araştırma Enstitüsü'nde mesleki eğitimler aldı.

2002 yılında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda göreve başlayan ve burada da Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesini kuran Aytuğ Atıcı 2003 yılında profesör oldu. Mersin Üniversitesi'ndeki görevlerini 2011 yılına kadar sürdürdü.

MESLEĞİYLE İLGİLİ İDARİ GÖREVLERİ

Mersin Üniversitesinde Başhekimlik, Dekan Yardımcılığı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Kurucu Müdürlüğü, İlk Yardım Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurucu Müdürlüğü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkalığı, Neonatoloji Bilim Dalı Kurucu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Ayrıca Yayın ve Dokümantasyon Kurulu Başkanlığı, Tıp Fakültesi Dış İlişkiler (ECTS-ERASMUS) Sorumluluğu, Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Komisyonu Üyeliği ve Bilimsel Etkinlikleri Değerlendirme Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Sağlık Bakanlığı Danışma Kurulları Üyeliklerinde bulundu. Türkiye'de ilk kez Sağlık Bakanlığı bünyesinde ve ulusal düzeyde Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Programı (ÇİLYAD) hazırlayarak tüm yurtta uyguladı.

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