Ayten Teyze - Mustafa olayı! Termosumu açarken aşık oldum" diyen Ayten Teyze olayı son durum!
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Ayten Teyze - Mustafa olayı! Termosumu açarken aşık oldum" diyen Ayten Teyze olayı son durum!

Ayten Teyze - Mustafa olayı! Termosumu açarken aşık oldum' diyen Ayten Teyze olayı son durum!
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14 Haziran Pazartesi tarihinde yayınlanan Esra Erol programında ilginç olaylar yaşandı. Esra Erol 60 yaşındaki Ayten Teyze ve 28 yaşındaki Mustafa Korkmaz olayı! Mustafa Korkmaz! haberimizde yer almaktadır. Esra Erol Ayten! Esra Erol Mustafa Korkmaz!

14 Haziran Pazartesi tarihinde yayınlanan Esra Erol programında ilginç olaylar yaşandı. Esra Erol 60 yaşındaki Ayten Teyze ve 28 yaşındaki Mustafa Korkmaz olayı! Mustafa Korkmaz! haberimizde yer almaktadır. Esra Erol Ayten! Esra Erol Mustafa Korkmaz!

AYTEN TEYZE- MUSTAFA OLAYI

60 yaşındaki Ayten teyze, uğruna 27 yıllık eşini terk ettiği 39 yaşındaki sevgilisi Mustafa'yı bulmak için Esra Erol'a başvurdu. Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Ayten teyze, "Termosumu açsın diye yardım istedim sonra da aşık oldum. O benim hayatım" dedi.

Evden kaçan eşini bulmak için yayına çıkan Ayten teyze, kayıp Mustafa'nın 50-60 yaşlarında olduğunu ve kendisinden haber alamadığını söyledi. Ancak konu hakkında araştırma yapan Esra Erol ekibi, Mustafa Korkmaz'ın 39 yaşında olduğunu öğrendi.

Ayten Teyze, Mustafa'ya dönmesi için feryat ederken, "Ben seni 1 aydır gözlüyorum dedi. Leylam dedi. Bana Leylam diye konuşur, ölürüm onun için. Ona yemek yedirdim, güzelce giydirdim. Yiyecek yemeği yoktu. Paraları birer birer gönderdim. 39 yaşındaki kocam Mustafa benim hayatım oldu" ifadelerini kullandı.

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Ayten Teyze - Mustafa olayı! Termosumu açarken aşık oldum" diyen Ayten Teyze olayı son durum! - Haberler
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