Aytemiz Alanyaspor hazırlık maçında Elazığspor'a yenildi

Mithat ABAKANMANAVGAT (Antalya), (DHA)

SÜPER Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, TFF 1'inci Lig temsilcisi Elazığspor'la oynadığı hazırlık maçında 2-0 yenildi.

Manavgat Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Alanyaspor, Haydar, Lamime Gassama, Isaac Sackey, Georgios Tzavellas, Fabrice N'Skala, Mamadou Fofana, Welinton Souza Silva, Efecan, Emre, Yusuf ve Junior Fernandes; Elazığspor ise Soner, Adem, Sezgin, Mehmet, Emre, Alpaslan, Theodor Elmar Bjarnason, Andreas Tatos, Serkan, Mertan Caner ve Lamine Diarra onbirleriyle çıktı.

Maç başlamadan önce Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ve Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar'ın samimi şekilde sohbet etmesi dikkati çekti. Karaman, Elazığspor'un kadrosunda yetenekli futbolcular olduğunu söyledi.

Ali Akdeniz, Gökhan Esen ve Hasan Cebeci'nin yönettiği karşılaşmanın ilk dakikaları orta saha mücadelesinde geçti. 26'ncı dakikada Elazığspor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Wellinton Souza Silva'nın ters vuruşunda top kendi ağlarına gitti 0-1. Karşılaşmanın 27'nci dakikasında ani gelişen Elazığspor atağında Emre sol taraftan ceza sahasına girer girmez düzgün vuruşla kalecinin uzanamadığı köşeden topu filelere gönderdi 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Elazığspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Aytemiz Alanyaspor, maçın ikinci yarısında baştan sona üstün oynamasına rağmen gol atmayı başaramayınca karşılaşma Elazığspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.