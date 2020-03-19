Aytaç Yalman kimdir? Aytaç Yalman kaç yaşında ve nereli? Aytaç Yalman neden öldü? Corona virüsten mi öldü? Aytaç Yalman'ın hayatı ve biyografisi!
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Aytaç Yalman, Piyade, Güncel

Aytaç Yalman kimdir? Aytaç Yalman kaç yaşında ve nereli? Aytaç Yalman neden öldü? Corona virüsten mi öldü? Aytaç Yalman'ın hayatı ve biyografisi!

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddia edildi. Aytaç Yalman kimdir? Aytaç Yalman kaç yaşında ve nerel? Aytaç Yalman neden öldü? Detaylar haberimizde.

19.03.2020 10:12 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:13
Aytaç Yalman kimdir? Aytaç Yalman kaç yaşında ve nereli? Aytaç Yalman neden öldü? Corona virüsten mi öldü? Aytaç Yalman'ın hayatı ve biyografisi!

TSK'da uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunmuş ve hizmet etmiş generallerden olan Aytaç Yalman tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 90'lı yıllarda sık sık gündeme gelen ve en son Ergenekon davası kapsamında adı anılan Aytaç Yalman'ın corona virüsten öldüğü ifade edildi. Aytaç Yalman kimdir? Aytaç Yalman neden öldü? Detaylar haberimizde.

AYTAÇ YALMAN KİMDİR?

Aytaç Yalman doğum tarihi: 29 Temmuz 1940

Aytaç Yalman kaç yaşında: 79 yaşında

Aytaç Yalman doğum yeri: İstanbul - Üsküdar

Aytaç Yalman eşi: Belma Yalman

Aytaç Yalman mesleği: Türk asker

AYTAÇ YALMAN'IN HAYATI VE BİYOFRAFİSİ

Aytaç Yalman 1960 yılında Kara Harp Okulundan, 1961 yılında Piyade Okulu'ndan, 1971 yılında Kara Harp Akademisi'nden ve son olarak 1976 yılında da Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden mezun olmuştur. 1961 ve 1976 arası arasında Kara Kuvvetleri'nin çeşitli birliklerinde Takım ve Bölük komutanlıkları ile Karargâh Subaylığı ve Kurmay Başkanlıkları görevlerinde bulunmuştur. 1976 ve 1980 yılları arasında Silahlı Kuvvetler Akademisinde Öğretim Üyesi, 1980 ve 1982 yılları arasında iseEge Ordusu ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı olarak görev yapmıştır.

Aytaç Yalman 1982 ve 1983 yılları arasında 50. Piyade Alay Komutanlığı görevini yerine getirmiştir. 1983 ve 1985 yılları arasında Kara Harp Akademisi, 1985 ve 1986 yılları arasında ise Kara Harp Okulu Öğretim Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 1986 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi eden Aytaç Yalman, bu rütbede Kara Harp Okulu Komutan Yardımcılığı'na, 1987 yılında da 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na atandı, 1990 yılında ise Tümgeneral rütbesine terfi etti.

1990-1993 yılları arasında Kara Kuvvetleri Personel Daire Başkanlığı yapan Aytaç Yalman, 1993 ve 1994 yılları arasında Piyade Okul Komutanlığı yapmıştır. Aytaç Yalman aynı yıl Korgeneral rütbesine terfi etti ve Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı görevine atanmıştır. 1995 ve 1998 yılları arasında Adana'da bulunan 6. Kolordu Komutanlığı görevini yürütmüştür. 1998 yılında Orgeneral rütbesine terfi ederek 2. Ordu Komutanlığına atanan Aytaç Yalman, 1998 yılında Suriye ile yaşanan kriz sonrası 20 Ekim 1998 tarihinden itibaren Adana Mutabakatı sonucunda Türkiye Cumhuriyeti adına Türkiye-Suriye güvenlik ilişkilerini yürütmüştür. 24 Ağustos 2000 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı görevine atandı. 24 Ağustos 2002 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı. 29 Ağustos 2004 tarihinde emekli oldu.

AYTAÇ YALMAN NEDEN ÖLDÜ?

Sağlık sorunları nedeniyle 16 Mart 2020 günü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen aynı gün hayatını kaybetmiştir. Gazeteci Saygı Öztürk, Aytaç Yalman'ın corona virüsten dolayı öldüğünü söylemiştir fakat bu konuda kesin bir bilgi söz konusu değildir.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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