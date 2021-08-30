Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'den aşk itirafı
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Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'den aşk itirafı

Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'den aşk itirafı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Uzun süredir adı aşk dedikodularına karışan ve soruları yanıtsız bırakan 'Baht Oyunu' dizisinde yer alan Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'dan sosyal medyada aşk itirafı geldi. İşte detaylar...

Kanal D'de ekrana gelen 'Baht Oyunu' dizisiyle ekranda olan Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'dan aşk itirafı geldi. Dizinin başladığı ilk bölümlerde sevgili oldukları iddia edilen çift, aşkını ilk kez açıkladı. Aşk sorularını hep cevapsız bırakan Şaşmaz ve Baysel, Instagram'dan duyuru yaptı. Şaşmaz, sevgilisi olan partneri Baysel ile karelerini Instagram'dan paylaşıp, "İyi ki" yazarak, kalp emojisi koydu.

Baysel da aynı kareleri siyah-beyaz yayınlayıp, "İyi ki" notunu düştü. Sevgililer, kısa sürede binlerce beğeni alıp, 10 binden fazla yorum aldı.

Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'den aşk itirafı

Kaynak: Snob Magazin

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Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'den aşk itirafı - Haberler Magazin
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