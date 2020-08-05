Aytaç Şaşmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Aytaç Şaşmaz boy, kilo, hayatı ve hakkında bilgiler
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Aytaç Şaşmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Aytaç Şaşmaz boy, kilo, hayatı ve hakkında bilgiler

Genç ve yakışıklı oyuncular arasında en beğenilen isimlerden birisi Aytaç Şaşmaz'dır. Dün 4 Ağustos günü Aytaç Şaşmaz'ın doğum günüydü. Abisiyle birlikte kutladıkları doğum gününden sonra gündeme geldi. Peki Aytaç Şaşmaz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

Aytaç Şaşmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Aytaç Şaşmaz boy, kilo, hayatı ve hakkında bilgiler
05.08.2020 09:45 | Son Güncelleme: 05.08.2020 09:49

İnstagram üzerinden doğum gününü kutlayan abisi İsmail Ege Şaşmaz kardeşi Aytaç Şaşmaz için sevgi dileklerinde bulundu. Kim ve nereli olduğu merak edilen Aytaç Şaşmaz hakkında bilgiler sizlerle.

AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR?

Aytaç Şaşmaz 4 Ağustos 1998 İstanbul doğumlu Türk oyuncu. Özellikle Söz dizisinde oynadığı karakterle beğeni toplamıştır. Asıl çıkışını Söz dizisiyle yapmıştır.

Aytaç Şaşmaz doğum tarihi : 4 Ağustos 1998

Aytaç Şaşmaz kaç yaşında : 22 yaşında

Aytaç Şaşmaz aslen nereli : Aslen Manisalı (İstanbul doğumludur)

Aytaç Şaşmaz mesleği ne : Oyuncu

Aytaç Şaşmaz boyu kaç : 1,8 metre

Aytaç Şaşmaz kilosu kaç : 77 kg

Aytaç Şaşmaz burcu ne : Aslan

AYTAÇ ŞAŞMAZ HAYATI VE KARİYERİ

Aytaç Şaşmaz, 1998 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aynı zamanda oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi olan Aytaç Şaşmaz'ın ilk oyunculuk deneyimi, 2017 yılında rol aldığı "Kötü Çocuk" isimli sinema filmidir.

Star TV ekranlarında yayınlanan, başrolünde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Söz dizisinin kadrosunda yer alan Şaşmaz, reklam filmlerinde de boy göstermiştir. Asıl yükselişini Söz dizisinde yapmıştır. Söz dizisindeki oyunculuğuyla çok beğeni toplamıştır.

Aytaç Şaşmaz şuanda ise Hekimoğlu dizisinde Emre Acar rolünü canlandırmaktadır.

AYTAÇ ŞAŞMAZ ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2017 : Kötü Çocuk (Yardımcı karakter) [Sinema filmi]

2017 - 2019 : Söz (Yardımcı karakter) [TV dizisi]

2019 : Aşk Tesadüfleri Sever 2 (Başrol oyuncusu) [Sinema filmi]

2019 - 2020 : Hekimoğlu (Başrol oyuncusu) [TV dizisi]

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