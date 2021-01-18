Ayta kim? Ayta Sözeri kimdir, kaç yaşında?
Ayta Sözeri, ülkemizin başarılı oyuncularından biri olarak karşımıza çıkıyor. Katıldığı tv programı sonrası gündeme yeniden gelen Ayta kim? Ayta Sözeri kimdir, kaç yaşında?
Türk Sanat Müziği ve Arabesk müziğe getirdiği yorumu ve eğlenceli kişiliğiyle sık sık gündeme gelen Ayta Sözeri, bugün Enis Arıkan'ın Exxen'deki eğlence şovuna konuk oldu. Exxen Enis Arıkan'a konuk olan Ayta Sözeri, izleyicilerin dikkatini çekti. Peki, Ayta Sözeri kimdir? Ayta Sözeri kaç yaşında ve nereli?
AYTA SÖZERİ KİMDİR?
Ayta Sözeri, 31 Mart 1976'da Batı Almanya'da doğdu Anne tarafından Çerkes asıllıdır. 1982'de ailesiyle İzmir'e yerleşti ve 20'li yaşlarında cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu.
Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk müziği eğitimi aldı. Daha sonra aralarında Sezen Aksu'nun da bulunduğu sanatçılara konserlerinde geri vokallik yaparak hayatını kazanmaya başladı. Ayta sözeri "Benimle Söyle" isimli yarışma programında da jüri olarak görev almıştır.
Ayta Sözeri, Gülse Birsel'in Aile Arasında filminde büyük ilgi görmüştür.
AYTA SÖZERİ FİLM VE DİZİLER
Sinema
2009 Güneşi Gördüm Tuana
Teslimiyet Aygül
2010 Kukuriku - Kadın Krallığı Beton
2016 Koca Dünya Hayat kadını
2017 Aile Arasında Behiye
Televizyon
Yıl Başlık Rolü Notlar
2000 Dadı Şarkıcı
Hayat Bağları Hapishane Müdürü
2006 Arka Sokaklar Aydan Konuk oyuncu
2007 Kuzey Rüzgârı Okşan
Dudaktan Kalbe Mahkûm Konuk oyuncu
2008
2009 Akasya Durağı Naciye, Zümrüt
Kahramanlar Arzu
Parmaklıklar Ardında Mahkûm
2010
2011 Papatyam Şebnem
2012 Acayip Hikayeler Cansu
Kayıp Şehir Duygu
2014 Ulan İstanbul Umay
2015
Paramparça Nezaket