Aysun Koç yorumluyor: 6-12 Temmuz haftasında burcunuz size ne söylüyor? Günlük burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak öğrenebileceksiniz. 6-12 Temuz Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair Astrolog Aysun Koç'un yorumları haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 6 - 12 Temmuz haftalık, aylık burç yorumları..

KOÇ : Aile içinde, maddi konulardaki bazı gizli işler yüzünden tartışma çıkabilir.Ani aldatma ve aldatılma riskine dikkat. Bu hafta hayal gücünüz ve vizyonunuz güçlü. Enerjinizi de önümüzdeki altı ay en iyi şekilde yansıtabileceksiniz. Duygularınızı uç noktalarda yaşama eğiliminde olacaksınız. Bazı anlaşmalar son anda bozulabilir.

BOĞA : Kardeş ve yakın çevrenizle ilgili gelişmeler ön planda olacak. Anlaşmazlık çıkarak tartışabilirsiniz. Enerjinizi ve öfkenizi daha çok içinizde yaşama meylinde olacaksınız. Kazancınızla ilgili bazı yanılmalar ve kandırılmalar yaşayabilirsiniz. Ortak işlerden ise; ekstra gelir gelebilir. Bu hafta duygularınızı belli etmeyeceksiniz.

İKİZLER : Genel olarak kazançlarınıza odaklanacaksınız. Bereketinizin bol olduğu bir hafta. Ancak bireysel olarak kendiniz için çok harcama yapabilirsiniz. Aşk veya çocuklarla ilgili canınızı sıkacak gelişmeler olabilir. Özellikle eşler arasında, çocuklarla ilgili işlerde fikir ayrılığı nedeniyle tartışma çıkabilir. Arkadaş çevreniz tarafından kandırılma riski var.

YENGEÇ : Kendinize odaklı bir hafta. Etrafınızdaki gizli kadın düşmanlarınızın hedefi olabilirsiniz. Bu dönem özellikle dikkatli olun. Yakın çevrenizle ve eşinizle çatışma ihtimali yüksek. Ben egosu yerine, daha naif ve anaç bir iletişim şekli ile sorun aşılabilir. Disiplinle çalışanlar, kadın yöneticilerinin desteğiyle amaçlarına ulaşabilirler.

ASLAN : Daha içe dönük olacak, duygusal yaralarınızı şifalandıracaksınız. Yurtdışı, eğitim ve hukuk işleriyle ilgili kandırılma riskine dikkat etmelisiniz. Ek kazançlar elde edebilir, ancak gezerek bolca da harcayabilirsiniz. Eşiniz ya da ortağınızla, onun yakın çevresi yüzünden tartışabilirsiniz. Uzak yolculuk ve tatil hayalleri kurabilirsiniz.

BAŞAK : Eşinizle duygusal konularda bir tamamlanma yaşayacaksınız. Sosyal hayatta aktif olmak ve bolca gezmek isteyeceksiniz. Uzun süredir emek verdiğiniz her konuda hedefinize ulaşacaksınız. Ödeme, borç, alacak gibi konular nedeniyle tartışma riskine dikkat. Sinirlerinize hakim olmakta yarar var. Paranızın bereketli olduğu bir hafta.

TERAZİ : Kariyer ve konumunuza odaklı bir hafta. Hayalinizdeki zirveye ulaşabilirsiniz. Evliliklerde ve ortaklıklarda aldatma ve aldanma enerjileri yüksek. Bir anlık öfkeyle ve dürtüsel davranmanın bedeli ağır olabilir. Kendinizi olduğunuz gibi yansıtmakta zorlanabilir ve duygusal olarak kısıtlayabilirsiniz. Ailedeki kadınlardan destek alabilirsiniz.

AKREP : Yurtdışı, eğitim ve hukuk konularıyla ilgilenebilir, tatil planları yapabilirsiniz. Yeni anlaşmalarla ek kazanç elde edebilir, gelen parayla geçmişe dönük ödemeler yapabilirsiniz. Bazı akrepler ev ve gayrimenkul yatırımı için hayaller kurabilirler. Bekarlar sevgilileri tarafından aldatılabilirler. Çocuğu olanlar ise; onların yalanlarını yakalayabilirler.

YAY : Ödemeler, ek gelirler, kredi, ameliyat gibi işler haftanın ana teması. Aile içinde tartışma riskine dikkat. Genel anlamda yakın çevrenizdeki kadınların desteğini alacak ve rahatlayacaksınız. Özgürlük ihtiyacınızın arttığı bir hafta. Bekarlar evlilik, evliler ev alma hayali kurabilirler. Dişil ve eril enerjinizi güzel bir şekilde dengeleyebileceksiniz.

OĞLAK : Evlilik ve ortaklı işlerin öne çıkacağı bir hafta. Olayları büyütme ve yanlış stratejiyle hareket etme ihtimaliniz yüksek. Bu hafta daha çok iç sesinize güvenmenizde yarar var. Perşembeden itibaren kadınlarla anlaşmak zor olabilir. Bazı oğlaklar duygusal davranarak işlerini kaybedebilirler. İş konusunda akılla karar vermek en doğrusu.

KOVA : Günlük işlerle veya sağlığınızla ilgilenebilirsiniz. Duygularınızı içinizde yaşayacağınız bir hafta. Dış görünüşünüzle ilgili eleştirilebilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında aşk ve çocuk konularıyla ilgileneceksiniz. Bu konularda ani ve fevri davranmamanız gerekiyor. Doğru stratejiyle hareket etmeniz zor olacak. Etrafınızdaki kadınların desteğini alacaksınız.

BALIK : Başkalarının dış görünüşünüzle ilgili ne düşündüğünü fazlaca kafanıza takabilirsiniz. Ancak bunun bir önemi yok aslında. Önemli olan sizin düşünceleriniz. Aile içinde gerginlik çıkabilir. Siz de güçlü bir şekilde bastırabilirsiniz. Ancak iletişim şekline dikkat etmekte fayda var. Ticaretle uğraşanlar bir kadın desteğiyle gelirlerini artırabilirler.