Ayşıl hangi yıl Survivor'a katıldı, kaçıncı oldu? Survivor Ayşıl Özaslan hangi sezon yarıştı? Survivor Aslanlar-Kanaryalar hangi yıl oldu?

Survivor All Star yarışmacılarından olan Ayşıl bugün Sürgün adasına gidecek 3. isim seçildi. Ada konseyinde eskiden katıldığı Survivor yarışması hakkında konuşan Ayşıl Özaslan hakkında, Ayşıl hangi yıl Survivor'a katıldı? Survivor Ayşıl Özaslan hangi sezon yarıştı? Survivor Aslanlar-Kanaryalar hangi yıl oldu? Yarışmada kaçıncı oldu? sorularının cevapları merak edildi. İşte detaylar...

Survivor Ayşıl kimdir? Survivor Ayşıl hangi sene Survivor'a katılmıştır? Ayşıl daha önceden ne zaman Survivor'a katıldı, hangi yıl? Ayşıl Survivor Aslanlar-Kanaryalar sezonunda mı yarışıyordu? Ayşıl kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR AYŞIL KİMDİR?

Survivor All Star yedeklerden katılan Ayşıl Özaslan 1978 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ayşıl Özaslan, Marmara Üniversitesi'nde Dış Ticaret okuduktan sonra New York'ta Berkeley College üniversitesine giderek Ekonomi eğitimi almıştır. Ayşıl Özaslan 20 senedir farklı spor dalları ile ilgilenmiştir. Almanca, Rusça, İngilizce ve Türkçe olmak üzere 4 dil bilmektedir.

AYŞIL HANGİ SEZON SURVİVOR'DA YARIŞMIŞTI?

Survivor Ayşıl Özaslan, 2007 yılında yapılan Survivor Aslanlar-Kanaryalar yarışmasına katılmıştı. O sezonki yarışmada 2. olmuştu. Sezonun 1. si ise "Taner Özdeş" olmuştu.

SURVİVOR ASLANLAR-KANARYALAR SEZONU NE ZAMAN YAPILMIŞTI?

Survivor Aslanlar - Kanaryalar, Survivor Türkiye - Yunanistan'dan sonra Panama'da aynı adalarda çekilen bir macera-yarışma programı. Sunucusu Acun Ilıcalı kanalı Show TV'dir. Yarışmayı SMS ve Survivor'da yarışmış olan 9 jüri üyesinin oylarının toplamıyla Kanaryalar'ın Lideri Taner kazanmıştır, ödülü ise 250.000 TL'dir.

Survivor Aslanlar-Kanaryalar sezonu yarışmacıları:

Kanaryalar Takımı:

Taner Özdeş (Birinci)

Ayşıl Özaslan (İkinci) (Kanaryalar'ın Kaptanı)

Cenk Köse(Beşinci)

Yaprak Yılmaz(Yedinci)

Müge Boz (Sekizinci)

Cömert Pehlivan

Orkun Aydoğan

Yağmur Yılmaz

Esra Kanat

Seda Meriç

Erkay Çetinsaraç

Aykor

Aslanlar Takımı:

Çiğdem Afyük (Üçüncü)

Özlem Çalın (Dördüncü) (Aslanlar'ın Kaptanı)

Metehan Çakır (Altıncı)

Cevdet Özmen (Dokuzuncu)

Mesut Güney

Halit Kavlak

Levent Oruç

Pınar Seden Güventürk

Deniz Oyanay

İlgi Müge Güzel

Berrin Aktuğ

Nihal

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