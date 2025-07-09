Bir dönem ekranların dikkat çeken sunucularından biri olan Ayşenur Yazıcı, son dönemde hem sağlık durumu hem de geçmiş kariyeriyle kamuoyunun ilgisini yeniden üzerine çekti. Sosyal medyada kullanıcılar tarafından sıkça yöneltilen "Ayşenur Yazıcı evli mi, eşi kim? Ayşenur Yazıcı'nın çocuğu var mı?" gibi özel hayatıyla ilgili sorular, gündemdeki yerini koruyor. Peki, Ayşenur Yazıcı evli mi, eşi kim? Ayşenur Yazıcı'nın çocuğu var mı? İşte, merak edilen tüm detaylar…

AYŞENUR YAZICI EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Ayşenur Yazıcı, özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor. Yazıcı, ilk evliliğini 1984 yılında yaptı ancak bu evlilik yaklaşık 1,5 yıl sürdü ve 1986 yılında sona erdi. Bu evlilikten sonra, 1989 yılında Cem Yazıcı ile ikinci kez dünya evine giren Ayşenur Yazıcı, bu evliliğini de 1996 yılında sonlandırdı. O tarihten bu yana evli olmayan Yazıcı, şu anda bekârdır. Buna rağmen halen "Yazıcı" soyadını kullanmaya devam etmektedir.

Ayşenur Yazıcı evli mi, eşi kim

AYŞENUR YAZICI'NIN ÇOCUĞU VAR MI?

Ayşenur Yazıcı'nın ilk evliliğinden dünyaya gelen Kerem Kürşat Yazıcı adında bir oğlu vardır. 1986 doğumlu olan Kerem, annesinin sağlık sorunlarıyla ilgili süreçlerde sık sık kamuoyuna bilgi vermekte ve annesinin yanında yer almaktadır. Yazıcı, çeşitli açıklamalarında oğlu ile olan güçlü bağından da sıkça söz etmiştir.