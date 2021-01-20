Ayşenur Arslan ile Baro Başkanının 'Bunak' değerlendirmesi sosyal medyada gündem oldu

Halk TV'de sunuculuk yapan gazeteci Ayşenur Arslan'a konuk olan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu. Arslan'ın, "Bunak kadın demek hakaret sayılır mı?" sorusuna cevap veren Durakoğlu, "Hayır sanmıyorum" dedi. Bunun üzerine Arslan, "Bana diyorlar" derken, Durakoğlu, "Ha o zaman suç olur" dedi.

Halk TV'de yayınlanan 'Medya Mahallesi' adlı programın sunucusu olan gazeteci Ayşenur Arslan'a yönelik "Bunak kadın" şeklinde çirkin bir söylemde bulunulurken, Arslan konuyu programına taşıdı.

"HAKARET OLABİLECEĞİNİ SANMIYORUM"

Deneyimli gazeteci konuyu İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ile değerlendirdi. Arslan, "Bunak kadın" ifadesinin hukuken hakaret olup olmayacağını sorarken, Durakoğlu "Hakaret olabileceğini sanmıyorum" dedi.

"BENDEN BAHSEDİLİYOR"

Bunun üzerine Arslan, "Benden bahsediliyor" derken, Durakoğlu da "O zaman suç olur" şeklinde konuştu. İkili arasında yaşanan bu konuşma ise sosyal medyada gündem oldu.

"AYŞENUR ARSLAN'A BUNAK DERSENİZ HAKARET OLURMUŞ"

Bazı kullanıcılar yaptıkları paylaşımlarda, "Birine bunak derseniz hakaret değil ama Ayşenur Arslan'a derseniz hakaret olurmuş!" dedi.

Sosyal medyada konuyla ilgili olarak yapılan bazı paylaşımlar şu şekilde: