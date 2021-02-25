Ayşenil Şamlıoğlu kimdir? Ebru Akel'le Kadın İsterse konuğu: Ayşenil Şamlıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yönetmen ve yazar olan Ayşenil Şamlıoğlu kimdir? Ebru Akel'le Kadın İsterse konuğu: Ayşenil Şamlıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Ayşenil Şamlıoğlu hayatı ve biyografisi nedir?

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yönetmen ve yazar olan Ayşenil Şamlıoğlu kimdir? Ebru Akel'le Kadın İsterse konuğu: Ayşenil Şamlıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Ayşenil Şamlıoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AYŞENİL ŞAMLIOĞLU KİMDİR?

Ayşenil Şamlıoğlu, (d. 20 Mart 1956 - İstanbul), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yönetmen ve yazardır.

1974 yılında İstanbul Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Fakültesine giren sanatçı, öğrenimini yarıda bırakarak Almanya'ya gitti ve Frankfurt'ta dil eğitimi aldı. Burada tiyatro ile ilgilenen Şamlıoğlu, amatör tiyatro topluluklarıyla çalışmalara katıldı. Türkiye'ye döndükten sonra ODTÜ Mimarlık Fakültesinde eğitim gören Ayşenil Şamlıoğlu, ikinci kez eğitimini yarıda bırakarak Anadolu Ajansı'nda bir yıl süreyle çalışmasının yanında, özel bir reklam ajansında da çizimle ilgilendi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümü mezunu olan Şamlıoğlu, 1982 yılında Adana Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak göreve başladı.

1988 - 1989 yıllarında Hacettepe Üniversitesinde tiyatro dersleri veren sanatçı, bir dönem Devlet Tiyatroları Genel Sekreterliği görevinde bulundu. Tunç Başaran tarafından senaryolaştırılan ve yönetilip filme alınan Kaçıklık Diploması adlı bir eser yazan Ayşenil Şamlıoğlu'nun, asıl tanınışı Ferhunde Hanımlar ve Bizim Evin Halleri adlı dizilerdeki rolleriyle oldu. Yol Arkadaşım dizisinde canlandırdığı "Hafize" karakteri ile daha geniş kesimlerce tanındı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda ve Semaver Kumpanya gibi özel tiyatro topluluklarında da çalışan sanatçı, yönetmenlikle oyunculuğu bir arada yürütmektedir. Şamlıoğlu, 29 Mayıs 2009 tarihinde İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine getirildi.

Sanatçı aynı zamanda eski Sayıştay Başkanı Servet Şamlıoğlu'nun kızıdır. 17. Afife Tiyatro Ödülleri'nde jüri üyeliği yapmıştır.

FİLMLER

İşe Yarar Bir Şey : Pelin Esmer - 2017 Gülistan

Sen Aydınlatırsın Geceyi : Onur Ünlü - 2013 Kız Şevket

Eyyvah Eyvah 3 : Hakan Algül - 2013 Necla

Eyyvah Eyvah 2 : Hakan Algül - 2010 Necla

Prensesin Uykusu : Çağan Irmak - 2010

Ay Lav Yu: Sermiyan Midyat - 2009

Meleğin Sırları : Aclan Büyüktürkoğlu- 2008

Sınav : Ömer Faruk Sorak - 2006

İnşaat : Ömer Vargı - 2003

O da Beni Seviyor : Barış Pirhasan - 2001

Kaçıklık Diploması : Tunç Başaran - 1998

DİZİLER

Menajerimi Ara (2020)

Hizmetçiler (2020)

Jet Sosyete (2018-2020)

Tatlı İntikam (2016)

Kocamın Ailesi (2014)

Medcezir (2014)

Bebek İşi (2013)

Galip Derviş (2013)

Aldırma Gönül (2013)

Kötü Yol (2012)

Bizim Yenge (2011)

Sen de Gitme (2011)

Çakıl Taşları (2010)

Yol Arkadaşım (2008)

Fikrimin İnce Gülü (2007)

Kabuslar Evi: "Gece Gelen Arkadaşlar" (2006)

İlk Aşkım (2006)

Taşların Sırrı (2006)

Doktorlar (2006)

Nefes Nefese (2005)

Avrupa Yakası (2004)

Bizim Evin Halleri (2000)

Ferhunde Hanımlar (1993)