Ayşen Şahin kimdir? Ayşen Şahin kaç yaşında, nereli? Ayşen Şahin hayatı ve biyografisi!

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AYŞEN ŞAHİN KİMDİR?

24 Ağustos 1970 yılında Konya Ereğli'de doğdu.

İlk, orta ve lise öğrenimini Ereğli'de tamamladı. 1992 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi İİBF Maliye Bölümünden mezun oldu.Mesleğe, 1992 yılında özel sektörde muhasebe müdürlüğü ile adım attı.

1996 yılından itibaren Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak mesleğini icra etmektedir.

Bursa Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası' nda; Basın Yayın Komisyonu, Kurumlarla ilişkiler Komisyonu, TESMER Yönetim Kurulu Üyeliği ve Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur . TÜRMOB delegesidir.

Uludağ Üniversitesi Mezunları Derneği Yönetim Kurulu üyesi , Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği Denetim Kurulu üyesidir. Bursa Çağdaş Muhasebeciler Grubu, ADD ve Cumhuriyet Kadınları Derneği üyesidir.

Bursa yerel basınında ve İstanbul ekonomi dergisi gibi çeşitli mesleki dergilerde yayımlanmış gündeme dair yazıları ve basım aşamasında olan şiirler ve makaleler isminde iki kitabı bulunmaktadır.

Chp Bursa İl Örgütünde 2001 yılından bu yana çeşitli görevlerde bulunmuş ve 2011-2015 yılları arası iki dönem "CHP Bursa Kadın Kolları İl Başkanlığı" yapmış olan Ayşe Şahin, evli ve bir çocuk annesidir.