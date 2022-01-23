Aysel Demirci kimdir, neden öldü? Aysel Demirci kaç yaşında, nereli?

Hem Çok Tatlı Hem Tokatlı, Özledim Yar, Bir Masa Kur gibi parçaları seslendiren sanatçı Aysel Demirci'nin hayatını kaybetmesi üzerine hayatına dair detaylar merak edildi. Aysel Demirci kimdir, neden öldü? Aysel Demirci kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.