Aysel Demirci kimdir, neden öldü? Aysel Demirci kaç yaşında, nereli?
Hem Çok Tatlı Hem Tokatlı, Özledim Yar, Bir Masa Kur gibi parçaları seslendiren sanatçı Aysel Demirci'nin hayatını kaybetmesi üzerine hayatına dair detaylar merak edildi. Aysel Demirci kimdir, neden öldü? Aysel Demirci kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.
Aysel Demirci kimdir, neden öldü? Aysel Demirci kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı arama motorlarında sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Türk halk müziği sanatçısı olan Aysel Demirci'nin vefatı sevenlerini üzmüştü.
AYSEL DEMİRCİ KİMDİR?
Türk Halk Müziği sanatçısı olan Aysel Demirci, Tokat'ın Turhal içesine bağlı Ormanözü Köyü'nde dünyaya gelmiştir. Sarıyer'de yaşayan Demirci'nin İstanbul'da geçirdiği trafik kazası sonrasında 18 Ocak 2022 Salı günü hayatını kaybettiği öğrenildi.