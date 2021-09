Ayşegül'ün ailesi kök hücre için yardım bekliyor

AYDIN (DHA) - KOCAELİ'de, Afganistan uyruklu A.M.'nin (20) cinsel istismar girişiminde bulunup yaraladığı Ayşegül Aydın'ın (16) yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Beyin hücrelerinin bir kısmı ölen ve yatağa mahkum olan Ayşegül Aydın'ın kök hücre tedavisi olması gerekiyor. Metin Aydın, kızının kök hücre tedavisi onayı almak için zamanının daraldığını belirterek, yardım istedi.

Gebze ilçesinde 12 Temmuz günü dershaneden eve dönen Ayşegül Aydın'ı takip eden Afganistan uyruklu A.M., Aydın'ı ağaçlık alana sürükleyerek cinsel istismara kalkıştı. A.M. daha sonra başından yaralanan Aydın'ı yol kenarına taşıdı. Yoldan geçenlerin görüp ihbar etmesiyle bölgeye gelen sağlık ekibi, Ayşegül Aydın'ı hastaneye kaldırdı. A.M. olayın ardından yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Başına aldığı darbeyle yaralanan Ayşegül Aydın, Gebze'deki özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi görüyor. Beyin hücrelerinin bir kısmı ölen Ayşegül Aydın'ın kök hücre tedavisi olması gerekiyor.

Şükran Aydın da kızının tedavisi için yardım isteyerek, "Sağlık Bakanlığımızdan yardım istiyorum. Benim yavrumu sağlığına kavuşturmasını istiyorum. Bir çare varmış, bir umut var. O umudun peşinde koşuyoruz. Yavrumun ayağa kalkmasını istiyorum. Sağlığına kavuşmasını istiyorum. 78 gündür sesi yok, gülüşü yok. Nasıl anlatayım ben. Kız ölüyor. Her gün ölüyor önümüzde. Devlet büyüklerimizden yardım istiyorum. Benim yavrum 16 yaşında. Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'dan, Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum. Onlar el uzatırsa, umut ediyorum ki yavrum ayağa kalkacak. Bir umudumuz var. Allah'tan umut kesilmez. Onlar aracı olursa mutlaka yavrum ayağa kalkacak" diye konuştu.