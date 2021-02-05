Ayşegül hemşire, korona hastalarının babası gibi ölmemesi için mücadele ediyor

KONYA'da babası Mehmet Güney'i (64) koronavirüs nedeniyle kaybeden Numune Hastanesi'ndeki pandemi servisinde görevli hemşire Ayşegül Güney (26) hastaların, virüse yenik düşmemesi için mücadele ediyor. Koronavirüs aşısı olan Ayşegül Güney, herkesi aşı olmaya ve kurallara uymaya davet ederek, "Hastalara müdahale ederken babam aklıma geliyor ve kendilerini uyarıyorum. Burada tedavi gören hastalardan vefat edip babamın yaşında olan varsa daha çok etkileniyorum" dedi.

Hemşire Ayşegül Güney'in babası Mehmet Güney, 23 Aralık günü koronavirüse yenik düştü. Aynı dönemde hastalığa yakalanan annesi Gülsen Güney de tedavi sonucu virüsü atlattı. Çalıştığı hastanede pandemi bölümünde görev yapan Ayşegül Güney, yaşadığı zor süreci anlattı. Pandemi başladığı ilk 4 ay eve gitmediğini ve ailesinden uzak durmaya çalıştığını hatırlatan Güney, şunları söyledi:

" Kimse bana bir şey olmaz demesin. Pandeminin ilk başladığı dönem 4 ay evie gitmedim. Babamın kronik hastalıkları vardı ve hastanede takipli hastaydı. Hastaneye götürüp getirirken koronavirüs kaptı. Annem de o arada hastalandı. İkisini de ağabeyimle birlikte takip ediyorduk. Babamın nefes darlığı başlayınca çalıştığım hastanenin yoğun bakımına yatırdık. 18 gün burada tedavide kaldı. 23 Aralık'ta babamı kaybettim."

'BABAM AKLIMA GELDİKÇE HASTALARI UYARIYORUM'

Çok yoğun bir süreç geçirdiklerini ve bu hastalığı en yoğun atlatan ailelerden biri olduklarını belirten Güney, "Hastalara müdahale ederken babam aklıma geliyor ve kendilerini uyarıyorum. Burada tedavi gören hastalardan vefat edip babamın yaşında olan varsa daha çok etkileniyorum. Bu dönem de biz sağlıkçılar oldukça yıprandık. Hijyen, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyalım." şeklinde konuştu.

'AŞI DAHA ERKEN GELSEYDİ BELKİ BABAM YAŞAYABİLİRDİ'

Sağlık çalışanı olduğu için koronavirüs aşısı olduğunu hatırlatan Güney "Aşı daha erken gelseydi. Belki de babam yaşayabilirdi. Mutlaka aşı yaptırmayı ihmal etmeyin." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı