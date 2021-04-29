Ayşegül Günay kimdir? Ayşegül Günay kaç yaşında?

Türk oyunculardan olan Ayşegül Günay birçok sinema filmi ve televizyon dizilerinde rol almıştır. Hercai, Kuruluş Osman gibi bilindik dizilerde rol alan Ayşegül Günay'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Ayşegül Günay kimdir? Ayşegül Günay kaç yaşında? Günay'a dair bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.