Ayşegül Günay kimdir? Ayşegül Günay kaç yaşında?
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Ayşegül Günay kimdir? Ayşegül Günay kaç yaşında?

Ayşegül Günay kimdir? Ayşegül Günay kaç yaşında?
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Türk oyunculardan olan Ayşegül Günay birçok sinema filmi ve televizyon dizilerinde rol almıştır. Hercai, Kuruluş Osman gibi bilindik dizilerde rol alan Ayşegül Günay'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Ayşegül Günay kimdir? Ayşegül Günay kaç yaşında? Günay'a dair bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türk oyunculardan olan Ayşegül Günay birçok sinema filmi ve televizyon dizilerinde rol almıştır. Hercai, Kuruluş Osman gibi bilindik dizilerde rol alan Ayşegül Günay'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Ayşegül Günay kimdir? Ayşegül Günay kaç yaşında? Günay'a dair bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

AYŞEGÜL GÜNAY KİMDİR?

Ayşegül Günay kimdir? Ayşegül Günay kaç yaşında?

Ayşegül Günay, 9 Kasım 1969 yılında Eskişehir'de doğan Türk oyuncudur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Bugüne kadar birçok sinema filminde ve televizyon dizilerinde rol almıştır.

Filmografi

  • Kaybolan Yıllar - (2006) - Niran
  • Eşref Saati - (2008)
  • Derman - (2008)
  • Küçük Kadınlar - (2009) - Eda
  • Osmanlı Cumhuriyeti - (2008) - Hayat Kadını
  • Aile Saadeti - (2009) - Lamia
  • Avatar - (2009) - Türkçe Seslendirme
  • Lale Devri - (2010) - Sultan
  • Yer Gök Aşk - (2010-12) - Sultan
  • Sümela'nın Şifresi: Temel - (2011) - Şehriye Sözer
  • Moskova'nın Şifresi: Temel - (2012) - Şehriye Sözer
  • Asla Vazgeçmem - (2015) - Aytül
  • Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel - (2017) - Şehriye Sözer
  • Kuruluş Osman - (2019-2020) - Zöhre Hatun
  • Şuursuz Aşk - (2019) - Refiye
  • Hercai - (2020-2021) - Füsun Aslanbey
  • Bir Şansım Olsa - (2021) - Kendisi (Sunucu)

AYŞEGÜL GÜNAY KAÇ YAŞINDA?

Ayşegül Günay, 1969 doğumlu olup 52 yaşındadır.

Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
Haber Yorumları
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