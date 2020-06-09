Ayşegül Atik kimdir? Ayşegül Atik hayatı ve biyografisi! En Son Babalar Duyar dizisinin sevilen oyuncusu Ayşegül Atik, geçirdiği kalp krizi sonucu 72 yaşında hayatını kaybetti. Sanat dünyasını yasa boğan gelişme sonrası Ayşegül Atik kimdir, Ayşegül Atik hayatı ve biyografisi gibi konular merak edildi.

Türk televizyon tarihinin uzun soluklu yapımlarından biri olan En Son Babalar Duyar dizisinde Şükran karakterini canlandıran usta oyuncu Ayşegül Atik, Bodrum'da hayata gözlerini yumdu. 72 yaşındaki Atik, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Atik'in ölüm haberi başta sevenleri olmak üzere sanat camiasını yasa boğdu. Ayşegül Atik kimdir? Ayşegül Atik hayatı ve biyografisi!

AYŞEGÜL ATİK KİMDİR?

Doğum tarihi: 1948

Kaç yaşında vefat etti: 72 yaşında

Nereli: Ankara,

Ayşegül Atik, 1948 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Gerçek ismi Mürşide Ersoy olan Ayşegül Atik 5 kardeştir. 1980'li yıllarda Ali Atik ile beraber 'Önce Alışveriş Sonra Fiş' sloganı ile hafızalarda yer edinen KDV reklamında oynadı.

Ankara TED Koleji'ni bitirdi ardından Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 1977 yılında KDV reklamında rol aldığı Ali Atik ile evlendi ve 2002 yılında evliliği son buldu. Ayşegül Atik'in bu evliliğinden Argun ve Alper isimlerinde iki oğlu oldu.

Bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi'nde Oyunculuk Ana Sanat Dalı Öğretim görevlisi olarak görev yapan Ayşegül Atik bugüne kadar Taşı Toprağı Altın Şehir, Tatlı Çarşamba, Kartallar Yüksek Uçar, Sen de mi Şakir, Alıştık Artık, En Son Babalar Duyar, Kısmetim Otel, Şen Yuva, Ali Kundilli 2 ve Yaşamak Güzel Şey gibi bir çok projede rol aldı.

2017 yılında ise Dayan Yüreğim isimli dizide rol almış ve dizide Türkan karakterini canlandırdı.