Ayşe Sucu kimdir? Ayşe Sucu kaç yaşında, aslen nerelidir?

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AYŞE SUCU KİMDİR?

Edebiyatçı, ilahiyatçı, gazeteci, yazar. 21 Nisan 1959, Ankara doğumlu. İlk ve orta öğretimini Ankara'da tamamladı. 1977 yılında Ankara İmam Hatip Lisesini bitirdi. 1981 yılında Eğitim Enstitüsü Türkçe-Edebiyat Bölümü'nden mezun oldu. 2004 yılında Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi.1977 yılında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışmaya başladı. 1992-1996 yılları arasında Ankara Merkez İmam Hatip Lisesi'nde Edebiyat Öğretmeni olarak görev yaptı. 1994-1996 yılları arasında, bireysel olarak kadın merkezli çalışmalarını yürüttü.

1996 yılında, çalışmalarını Türkiye Diyanet Vakfı bünyesine aktararak, ilk adıyla Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Başkanlığı'nı kurdu (ilerleyen dönemde çalışma, Kadın Faaliyetleri Merkezi adını aldı.).1998 yılında TDV İncesu Kültür Merkezi'ni kurdu. 1996–2010 yılları arasında, TDV Kadın Faaliyetleri Merkezi Müdürlüğünü ve Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttü. 1998 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Türkiye'nin ilk kadın din hizmetleri uzmanı unvanını aldı. 1999 yılında yine Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Türkiye'nin ilk kadın eğitim uzmanı unvanını aldı.1997-2000 yılları arası Flash TV'de, 2001'de TRT'de, 2012'de Halk Haber TV'de dini programlar hazırlayıp sundu.

2000–2004 yılları arasında, Balkanlar Türk Dünyası Kadınları Türkiye Delegesi olarak görev yaptı. 2000 yılında, Batman ve çevresinde genç kız ve kadınların intihar olaylarını çalıştığı kurum adına araştırdı. Çıkan sonuçları bir rapor haline getirerek DİB ve İçişleri Bakanlığı'na gönderdi.2005-2011 yılları arasında, Prof. Dr. Saim Yeprem'den İslam Hukuku/Usulu-ı Fıkıh ve Kelam derslerini ve DİB'de Kur'an-ı Kerim üzerine (aşere-takrip ve talim) ihtisas kurslarını tamamladı. Prof. Dr. Ahmet İnam, Prof. Dr. Kenan Gürsoy ve Prof. Dr. Ertuğrul Turan'dan felsefe dersleri aldı.

2000-2011 yılları arasında, Başbakanlık Altındağ İlçesi İnsan Hakları Komisyonu üyeliği yaptı. Kadın Sorunları, Din Kültür ve Ahlak, Çağdaşlaşma ve İslam gibi konularda, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri, İslam Ülkeleri, Avrupa'nın çeşitli ülkeleri ve Amerika olmak üzere yurt dışında ve yurt içinde çeşitli konferanslara katıldı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Yayınlanmış dört kitabı ve çok sayıda serbest ve bilimsel makaleleri bulunan Ayşe Sucu'nun yazıları Türktime.com, Ulus ve Sabah ve iki yerel gazetede yayımlandı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Halen; Uygarlık Ahlakı ve İnanç Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, 21.yy Türkiye Enstitüsü'nde Yönetim Kurulu Üyesi, ANKAFOR Yüksek İstişare Kurulu Üyesidir.2011 yılından bu yana Sözcü gazetesinde köşe yazarlığı yapmakta olan Ayşe Sucu, Dr. Hikmet Sucu (1981-) ile evli ve Dr. Zerrin Kübra Sucu Dökmez ve Buğra Sucu'nun annesidir.

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