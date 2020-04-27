Ayşe Sezgin'den "Gökyüzü Kokladım Ben"
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Ayşe Sezgin, Yenipazar, Sakarya, Güncel, Haber

Ayşe Sezgin'den "Gökyüzü Kokladım Ben"

Sakarya'da; 2009-2017 yılları arasında Sakarya Adliyesi'nde görev yapmış ve çevresinde oldukça sevilen Ayşe Sezgin; "Gökyüzü Kokladım Ben" ismini verdiği Roman tarzında ilk eserini olan kitabını okuyucularla buluşturdu.

27.04.2020 08:27 | Son Güncelleme: 27.04.2020 08:32
Ayşe Sezgin'den

Aslen Bolu Göynük'lü olan ve 2009-2017 yılları arasında Sakarya Adliyesi'nde görev yapmış ve halen Eskişehir de ikamet eden Ayşe Sezgin; Roman tarzında ilk eseri olan "Gökyüzü Kokladım Ben" adlı kitabını, Yason Yayınevi ile önceki gün itibariyle piyasaya çıkardı.

Aynı zamanda "Yenipazar'ın Sesi" adlı gazetede de köşe yazan Yazar Ayşe Sezgin; "Kitabını şöyle özetledi: "Sanki sessizce kabullenmişti tüm olanları ve olacakları. Ahırdaki Zeliha ablamla değiştirilen ineklerin sesi çıktı sadece gecenin sabaha karışan koyu sessizliğinde. Huzursuzca tepinip böğürdüler birkaç kez. Öyle ki hayvanat dile gelecekti insanlığın düştüğü sefil ve rezil durum karşısında neredeyse. Ziyan edilen yaşamlar. Bunu ikisi de biliyordu lâkin dönüp bakamıyorlardı birbirlerine. Gece şahitti tüm olanlara ve anlatılanlara ve şahitti ellerini uzatsalar parmaklarının ucuna değecek kadar üzerlerine inmiş, altın bir tepsi hâlindeki dolunay. Acıların ve paylaşılan sırların birleştirdiği kırık gönüller. Memleketimin rüzgârı anamın, kardeşlerimin kokusunu getirir belki diye, yıllarca gökyüzü kokladım ben. Memleket ve ana hasretiyle tüketilmiş bir gençlik. Gökyüzü Kokladım Ben sizi diyardan diyara, olaydan olaya sürükleyecek, sürüklerken de pek çok şeyi düşündürüp sorgulatacak bir eser…"

Kaynak: Bültenler

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