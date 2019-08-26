Ayşe Kulin 78 yaşında! Ünlü yazar Ayşe Kulin kimdir?

26.08.2019 05:00

Son olarak Gece Sesleri kitabıyla gündeme gelen kalemi güçlü yazar, 26 Ağustos 1941 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ayşe Kulin eserleri, kitapları, hayatı, biyografisi ve daha fazlası haberimizde…

AYŞE KULİN KİMDİR?

Adı Aylin, Sevdalinka ve Füreyya en çok ilgi gören kitapları arasında olan Kulin, 1941 yılında İstanbul Beyazıt'ta dünyaya geldi. İlkokulu Ankara'da okudu. Öğretmeninden yediği bir tokat nedeniyle okula bir yıl gitmeyen yazarın okulu üçüncü sınıftayken Ankara Koleji oldu. İlkokul bitince İstanbul'da Arnavutköy Amerikan Kız Koleji Edebiyat bölümünde yatılı olarak 7 sene okudu. 1961 yılında mezun oldu. Bu sırada yazar olmaya karar verdi.

SANAT YÖNETMENLİĞİ YAPTI

Ayşe Kulin, 1960 yılında Büyükada'da tanıştığı, İngiltere'de okumuş olan Mehmet'le 1961 yılında evleniyor. Roma ve Paris'ten sonra Londra'ya yerleşen çiftin, iki oğlu oluyor ve Kulin bu nedenle okuyamıyor. Çeşitli gazete ve dergilerde editör ve muhabir olarak çalıştı. Uzun yıllar televizyon, reklam ve sinema filmlerinde sahne yapımcısı, sanat yönetmeni ve senarist olarak görev yaptı. 1967'de bir otomobil dergisinin yazı işleri müdürlüğünü yaptı. 1977 yılından 1982 yılına kadar Cumhuriyet Gazetesi'nde yazıları yayımlandı. Bir süre de Dünya Gazetesi'nde çalıştı. Sabah Grubu'nun 1 Numara adıyla çıkardığı dergilerde yazıları çıktı. Adı: Aylin romanının gördüğü ilgi üzerine Milliyet'te köşe yazarlığı yaptı.

EN İYİ SANAT YÖNETMENİ ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

Usta kalemin, öykülerden oluşan ilk kitabı Güneşe Dön Yüzünü 1984 yılında yayımlandı. Bu kitaptaki Gülizar adlı öyküyü, Kırık Bebek adı ile senaryolaştırdı ve bu filmi 1986 yılının Kültür Bakanlığı Ödülü'nü kazandı. 1986'da sahne yapımcılığını ve sanat yönetmenliğini üstlendiği "Ayaşlı ve Kiracıları" adlı dizideki çalışmasıyla Tiyatro Yazarları Derneği'nin En iyi Sanat Yönetmeni Ödülü'nü aldı. 1996 yılında Münir Nureddin Selçuk'un yaşam öyküsünün anlatıldığı biyografik çalışması Bir Tatlı Huzur adlı kitabı yayımlandı. Aynı yıl, Foto Sabah Resimleri adlı öyküsü Haldun Taner Öykü Ödülü'nü, bir yıl sonra aynı adı taşıyan kitabı Sait Faik Hikâye Armağanı'nı kazandı.

YILIN YAZARI İLAN EDİLDİ

Ayşe Kulin, 1997'de yayınlanan Adı: Aylin adlı biyografik romanı ile İstanbul Üniversitesi iletişim Fakültesi tarafından yılın yazarı seçildi.1998 yılında Geniş Zamanlar adlı öykü kitabını yayımladı. Geniş Zamanlar 2007 yılında Serdar Akar'ın yönetmenliğinde dizi haline getirildi. 1999'da Sevdalinka ve 2000'de yine bir biyografik roman olan Füreya, 2001'de Köprü, 2002'de Nefes Nefese ve İçimde Kızıl Bir Gül Gibi, 2004'te Kardelenler ve Gece Sesleri yayımlandı.

Kulin, 1961 yılında Mehmet Sarper ile evlendi. Bu evlilikten 1962 yılında Mete ve 1963'de de Ali dünyaya geldi. Çift 1964 yılında boşandı. Ardından Ayşe Kulin, 1967 yılında Eren Kemahlı ile evlendi. 1968'de Kerim ve 1971'de Selim adlı iki oğlu daha oldu. 1980 yılında boşandılar.