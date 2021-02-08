Ayşe Ekiz kimdir? Ayşe Ekiz hayatı ve biyografisi! Ayşe Ekiz kaç yaşında, nereli? Ayşe Ekiz Instagram hesabı ne?
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Ayşe Ekiz kimdir? Ayşe Ekiz hayatı ve biyografisi! Ayşe Ekiz kaç yaşında, nereli? Ayşe Ekiz Instagram hesabı ne?

08.02.2021 11:26 | Son Güncelleme: 08.02.2021 11:31
Ayşe Ekiz kimdir? Ayşe Ekiz hayatı ve biyografisi! Ayşe Ekiz kaç yaşında, nereli? Ayşe Ekiz Instagram hesabı ne?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Ayşe Ekiz, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Ayşe Ekiz hakkında merak edilenler. Ayşe Ekiz hayatı ve biyografisi. Ayşe Ekiz kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ayşe Ekiz merak konusu oldu. İşte Ayşe Ekiz hakkında merak edilen Ayşe Ekiz kimdir, Ayşe Ekiz hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

AYŞE EKİZ KİMDİR?

24 Aralık 1978 yılında Adana'da dünyaya geldi, İsmet İnönü İlkokulu'ndan sonra AlmancaAnadolu Lisesi'nden mezun oldu.

Babası Bekir İnak, Divan Musiki Derneği'nin kurucu üyesi ve uzun zaman icra heyetinde görev yaptı. Annesi Tüzin Hanım ise Adana Musiki Derneği'nin icra heyetinde görev yaptı.

Ayşe Ekiz kimdir? Ayşe Ekiz hayatı ve biyografisi! Ayşe Ekiz kaç yaşında, nereli? Ayşe Ekiz Instagram hesabı ne?
Ayşe Ekiz

1991 yılında Arif Nihat Aka'dan solfej ve nazariyat dersleri aldı. Müzik hayatına henüz sekiz yaşında başladı. Babası ile birlikte gittiği Divan Musiki Derneği'nde Kanuni Toktay Sökmen ve Hocası Işıl Saka'nın ilgisini çekti ve aynı yıl derneğin Sabancı Kültür Sitesi Tiyatro Salonu'ndaki konserinde koroda görev yaptı ve ilk konserde "Hiçbir şeyde gözüm yok" adlı Hicaz şarkı ile ilk olarak solo yaptı.

Seyircinin çok beğenmesi sonucunda dernek yöneticileri " Çocuk Korosu" kurulması konusunda temayül gösterdi. 1996 yılına kadar Divan Musiki Derneği'nin icra heyetinde solist ve korist olarak görev yaptı.

1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı'nı kazandı. Burada Selahattin İçli, Alâeddin Yavaşça, Can Etili ve Cengiz Ünal ile tanışma imkânı buldu ve musiki bilgisini ilerletti.

1997 yılında TRT İstanbul Radyosu'nun açmış olduğu " Amatör Ses Yarışması" ında Marmara Bölgesi Birincisi oldu. 15 gün sonraki yapılan yarışmada ise Türkiye Üçüncüsü oldu. Aynı yıl TRT İstanbul Radyosu Sanatçısı oldu. Burada Mustafa Erses'in yönettiği korolarda solist olarak görev aldı.

TRT'nin en sevilen müzik programı olan "Akşam Sefası"nın değişmez solisti olan Ayşe Ekiz, 2001 yılında Kanuni Doğan Devrim Ekiz ile evlendi ve 2004 yılında Elif dünyaya geldi.

Zirayaşında Divan Musiki Derneği'ne başlamış burada Işıl Saka'nın öğrencisi olmuştu. Şimdi bir TRT sanatçısı olmasının gururunu yaşadığı için alkışlıyoruz.

AYŞE EKİZ INSTAGRAM HESABI NE?

Ayşe Ekiz " ayseekiz_" hesabındna payaşımalr yapıyor.

Kaynak: adkofed.com

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