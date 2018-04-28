Ayşe And Kupası Yılmaz'ın

Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenen Mazda Jinba Ittai Cup Engel Atlama Yarışmaları'nın 3. ayağı dün başladı. 5 yarışmanın gerçekleştiği ilk gün duygu dolu görüntülere sahne oldu. Mart ayındaki uçak kazasında yaşamını yitiren Ayşe And adına düzenlenen kupayı 'Cassal' adlı atıyla Uğur Yılmaz kazandı. Yiğit Gürman'ın 'Cordella' ile 2. olduğu yarışmada, Karen Saul da 'Camilla' ile 3. sırayı aldı. Ayşe And'ın ailesi, yarışmayı göz yaşlarıyla izledi. Mazda Jinba Ittai Cup'ın finali bugün yapılacak.

GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİLER

Ayşe And'ın annesi Ayşıl Eke, babası Ekber And ve kardeşi Mehmet And, yarışmayı gözyaşlarıyla izlediler.