Ayris Alptekin kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Ayris Alptekin hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Genç oyuncu Ayris Alptekin'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Ayris Alptekin kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Burcu ne, kilosu kaç, boyu kaç? Hangi dizilerde ve filmlerde oynamıştır?

Ayris Alptekin'in hayatı ve biyografisi çok araştırılıyor. Peki Ayris Alptekin kimdir, aslen memleketi neresi, kiminle evli, kaç yaşında, doğum tarihi ne?

AYRİS ALPTEKİN KİMDİR?

Ayris Alptekin 1993 İstanbul doğumludur. Annesinin adı Nilgün Altınyayla ve babası ise Yaşar Alptekin'dir. Yaşar Alptekin eski manken ve oyuncudur.

Ayris Alptekin doğum tarihi : 1992

Ayris Alptekin kaç yaşında : 28 yaşında

Ayris Alptekin nereli : İstanbul doğumlu (Baba tarafı Tekirdağ'lı)

Ayris Alptekin mesleği ne : Oyuncu

Ayris Alptekin 1995 yılında anne ve babasının boşanmasının ardından, babası ve babaannesinin yanında büyümüştür. Alptekin, güzel sanatlar lisesinden mezun olmuştur. Üniversiteyi İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Yazarlığı bölümünde okumuştur. Ayrıca Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama bölümünde de eğitim aldı.

2003 yılından bu yana "Galataperform" 'da kolektif metinler yazmaktadır. Ayris Alptekin 2013 yılında "Mavi Dalga" isimli sinema filminde Onur Saylak, Barış Hacıhan ve Hazal Kaya ile birlikte rol aldı. Mavi Dalga filmi 50. Antalya Film Şenliğinde En iyi senaryo ve En iyi kurgu ödülünü kazandı. Aynı zamanda Ayris Alptekin ise 25. Ankara Uluslararası Film Festivalinde Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu ölünü kazanan isim oldu.

Ek olarak 2017 yılında Show TV'de yayınlanan "Aşk ve Gurur" dizisinde rol aldı. Bu dizide Şükran karakterini canlandırmıştı.

AYRİS ALPTEKİN'İN ALDIĞI ÖDÜLLER

2017 : 24. Uluslararası Adana Film Festivali : En iyi kurgu (Kar)

2013 : 25. Ankara Uluslararası Film Festivali : Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu ödülü : Mavi Dalga

AYRİS ALPTEKİN'İN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Yönetmen:

2018 : Ondan Bahsetmiyorum (Kısa Film)

2018 : Cemre & Eda (Kısa Film)

2018 : Balık Kraker (Kısa Film)

2016 : Kot Farkı (Kısa Film)

2014 : Ben Bir Slogan Buldum: Annem Benim Yanımda (oyuncu ve yönetmen) (belgesel)

Senaryo:

2018 : Ondan Bahsetmiyorum (Kısa Film)

2016 : Kot Farkı (Kısa Film)

Yapımcı:

2018 : Ondan Bahsetmiyorum (Kısa Film)

2016 : Kot Farkı (Kısa Film)

Oyuncu:

2018 : Ondan Bahsetmiyorum (Kısa Film)

2018 : Adı Zehra (Zehra)(TV Dizisi)

2017 : Kaygı (Genç Kadın)(sinema filmi )

2017 : Aşk ve Gurur (Şükran)(TV Dizisi)

2014 : Ben Bir Slogan Buldum: Annem Benim Yanımda (oyuncu ve yönetmen) (belgesel)

2013 : Mavi Dalga (Deniz) (sinema filmi )

2012 : Jin (sinema filmi )

Kurgu:

2018 : Ondan Bahsetmiyorum (Kısa Film)

2017 : Taverna Kapısının Önünde (Kısa Film)

2017 : Kar (Kurgu)(sinema filmi )

2016 : Kot Farkı (Kurgu) (Kısa Film)

Yapım Ekibi:

2015 : Tereddut (Yapım Ekibi)(sinema filmi)