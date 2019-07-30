Ayrılsak da Beraberiz'in Feridun ve Teoman'ınından ve 20 yıl sonra bir ilk

Türk televizyonlarına tatlı bir soluk getirmeyi başaran Ayrılsak Da Beraberiz dizisi 90'lı yılların en sevilen romantik komedi dizisi olmayı başardı. İlk bölümü 1999'da yayınlanan dizi 2002'ye kadar orijinal kadrosuyla devam etti.

20 YIL SONRA İLK POZ

Başrollerinde Janset Paçal, Hakan Yılmaz, Necmi Yapıcı, Suzan Aksoy ve Tuluğ Çizgen gibi usta isimlerin yer aldığı dizinin kahramanlarından Teoman ve Feridun'unundan 20 yıl sonra hayranlarını duygulandıran poz geldi.

AYNI POZU VERDİLER

Dizide sıkı iyi dostu oynayan Hakan Yılmaz ve Necmi Yapıcı, 20 yıl önce verdiği aynı pozu verip sürpriz bir nostaljiye imza attılar.

"ESKİMEYEN DOSTLUK"

Necmi Yapıcı dizideki karenin aynısını verdikleri pozu " 1999-2019 20 yıllık eskimeyen dostluk" notuyla paylaştı. Hakan Yılmaz ise aynı pozu "Et ve tırnak" gibi notunu düştü.

BEĞENİ YAĞDI

İkilinin duygusal nostaljik pozuna takipçileri kayıtsız kalmayarak beğeni yağdırdı.