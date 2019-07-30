Ayrılsak da Beraberiz'in Feridun ve Teoman'ınından ve 20 yıl sonra bir ilk
Türk televizyon tarihine damga vuran Ayrılsak da Beraberiz'in Teoman'ı ve Feridun'unundan 20 yıl sonra dostluk pozu geldi.
Türk televizyonlarına tatlı bir soluk getirmeyi başaran Ayrılsak Da Beraberiz dizisi 90'lı yılların en sevilen romantik komedi dizisi olmayı başardı. İlk bölümü 1999'da yayınlanan dizi 2002'ye kadar orijinal kadrosuyla devam etti.
20 YIL SONRA İLK POZ
Başrollerinde Janset Paçal, Hakan Yılmaz, Necmi Yapıcı, Suzan Aksoy ve Tuluğ Çizgen gibi usta isimlerin yer aldığı dizinin kahramanlarından Teoman ve Feridun'unundan 20 yıl sonra hayranlarını duygulandıran poz geldi.
AYNI POZU VERDİLER
Dizide sıkı iyi dostu oynayan Hakan Yılmaz ve Necmi Yapıcı, 20 yıl önce verdiği aynı pozu verip sürpriz bir nostaljiye imza attılar.
"ESKİMEYEN DOSTLUK"
Necmi Yapıcı dizideki karenin aynısını verdikleri pozu " 1999-2019 20 yıllık eskimeyen dostluk" notuyla paylaştı. Hakan Yılmaz ise aynı pozu "Et ve tırnak" gibi notunu düştü.
BEĞENİ YAĞDI
İkilinin duygusal nostaljik pozuna takipçileri kayıtsız kalmayarak beğeni yağdırdı.
-
Bence eskinin kıymetli yapımları bozulmadan, GÜNCELLENMEDEN tekrar yapılmalı çünkü o zamanlar dostuk , sevgi , HOŞGÖRÜ gibi ihtiyacımız olan şeyler var.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
-
güzel bi diziydi tekrar olabilir geç kalınmış sayılmazCevap Yaz 12 4 Yayından Kaldır