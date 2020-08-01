Ayrılmak isteyen sevgilisini öldürmeye çalışan şahıs yakalandı Ayrılmak isteyen sevgilisini öldürmeye çalışan şahıs yakalandı Düzce'de geçen hafta uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen evine gittiği sevgilisini silahla öldürmeye çalışan ve silahı tutukluk yapınca kaçan şahıs, 1 hafta boyunca kadının evinin önünde nöbet tutan polis ekipleri...

Ayrılmak isteyen sevgilisini öldürmeye çalışan şahıs yakalandı

DÜZCE - Düzce'de geçen hafta uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen evine gittiği sevgilisini silahla öldürmeye çalışan ve silahı tutukluk yapınca kaçan şahıs, 1 hafta boyunca kadının evinin önünde nöbet tutan polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Düzce'nin Çay Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda Emrah K. uzaklaştırma kararı olmasına rağmen kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Y.Ç.'nin evine gitti. İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından Emrah K., yanında getirdiği ruhsatsız tabancasını çıkartarak Y.Ç.'yi öldürmeye çalıştı. Silahı tutukluk yaptığı için ateş almayan Emrah K., daha sonra olay yerinden kaçtı. Olayın ardından hemen polisi arayan Y.Ç. yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri olay yerinden kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

1 hafta süren çalışmayla yakalandı

Görevlendirilen polis ve mahalle bekçileri, Y.Ç.'nin evinin önünde bir hafta boyunca nöbet tuttu. Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Emrah K.'yı yakalamak için çalışmalarını derinleştirdi. Ekiper tarafından sürdürülen çalışmanın ardından Emrah K. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çeşitli 10 adet farklı suç kaydı bulunan Emrah K. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA