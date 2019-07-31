Ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü

KAYSERİ'de, Özkan Onay (36) iddiaya göre, kendisinden ayrılmak isteyen 4 aylık sevgilisi Gülay Şimşek'i (27) tabanca ile vurarak, öldürdü.

Merkez Kocasinan ilçesi Ahmetpaşa Caddesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre bir inşaat firmasında sekreter olarak çalışan Gülay Şimşek, 4 aydır sevgilisi olan işsiz Özkan Onay'dan ayrılmak istedi. Onay ayrılma teklifini kabul etmeyerek, Şimşek'in peşini bırakmadı. Onay, işten çıkışını beklediği Şimşek ile ayrılma konusunda tartışmaya başladı. Şimşek'in ayrılma konusunda ısrar etmesi üzerine Onay, belinden çıkardığı tabanca ile genç kadına 3 el ateş açtı. Ağır yaralanan Şimşek, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 ambulansıyla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı. Genç kadın hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay sonrası otomobille kaçan cinayet zanlısı Onay'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA