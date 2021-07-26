Ayrılmak isteyen eşini elektrik süpürgesi sapıyla dövdü
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Ayrılmak isteyen eşini elektrik süpürgesi sapıyla dövdü

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Haberler | Yaşam

Ayrılmak isteyen eşini elektrik süpürgesi sapıyla dövdü Adana'da 44 yaşındaki Fikriye F, kendisini aldattığı için ayrılmak istediği dini nikahlı eşi tarafından elektrik süpürgesi sapıyla darp edildi Adana'da 44 yaşındaki Fikriye F, kendisini aldattığı için ayrılmak istediği dini nikahlı...

Ayrılmak isteyen eşini elektrik süpürgesi sapıyla dövdü

Adana'da 44 yaşındaki Fikriye F, kendisini aldattığı için ayrılmak istediği dini nikahlı eşi tarafından elektrik süpürgesi sapıyla darp edildi

ADANA - Adana'da 44 yaşındaki Fikriye F, kendisini aldattığı için ayrılmak istediği dini nikahlı eşi tarafından elektrik süpürgesi sapıyla darp edildi. Evdeki eşyalara da bıçakla zarar veren kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Fikriye F, "Bunları yapan insan en sonunda beni de bıçaklayacak" dedi.

İlk eşinden anlaşmalı olarak boşanan 2 çocuk annesi Fikriye F. (44), yaklaşık 1 buçuk sene önce müzisyen Enes K. ile dini nikahla evlendi. İddiaya göre, Enes K., bu evlilikten 1 sene sonra eşiyle sürekli tartışmaya ve zaman zaman eşini dövmeye başladı. Fikriye F. ise evliliği bozulmasın diye eşini polise şikayet etmedi.

17 Temmuz Cumartesi günü Enes K. akşam 18.00 saatlerinde eve geldi ve eşine, "Ben bu gece çalışacağım. Mersin'e gidiyorum" dedi. Eşinden 3-4 saat haber alamayan Fikriye F., eşinin iş arkadaşlarını arayıp kocasının durumunu sordu. İş yerinden ise 'Enes bugün akşam çalışmadı' yanıtını aldı.

Telaşla eşini arayan Fikriye F.'nin bu sırada cep telefonuna bir kadından eşinin ve içki masasının fotoğrafı geldi.

Eşini elektrik süpürgesi sapıyla dövdü

Gece geç saatte sarhoş halde eve gelen Enes K., eşinin, "Gece neredeydin. Beni aldatıyorsan ayrılalım, sen yoluna ben yoluma gideyim" demesi üzerine tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Enes K., eşini elektrik süpürgesinin sapıyla dövüp, kolunu ve yüzünü ısırıp boynunu sıktı. Kaçmasın diye de eşini evin bir odasına kilitleyen adam, eşinin cep telefonunu da alıp uyudu.

Gece dövdü, sabah tatile çıkarttı

Sabah ise Enes K., hiçbir şey olmamış gibi eşini Mersin'e tatile götürmeyi teklif etti. Sahilde eşinden kolayca kaçabileceğini düşünen Fikriye F. ise bu teklifi kabul etti. Çift Mersin'e gittiklerinde ise Fikriye F. eşinin telefonunu karıştırırken kendisini aldattığını da öğrendi. Bunun üzerine eşinden kaçan kadın Adana'ya arkadaşının yanına sığındı.

Geçen salı günü ise Enes K., eşini arayıp, "Eve çilingir ile girdim. Bütün eşyaları bıçakla parçaladım. Televizyonu attım. Kıyafetlerini de aldım, yakacağım" dedi. Evine giden eşinin evdeki bütün eşyaları bıçakla kestiğini, aynaları kırdığını bütün odaları dağıttığını gördü. Durumu polise bildiren Fikriye F., Yüreğir Devlet Hastanesi'ne de giderek darp raporu aldı.

Eşi hakkında uzaklaştırma kararı alan kadın, şimdi biran önce eşinin tutuklanmasını istiyor.

"İstemeyen adam çeker gider"

Gazetecilere konuşan Fikriye F., "İstemeyen adam çeker gider. Bana bu şekilde zarar veriyor. Bunları yapan insan en sonunda beni de bıçaklayacak. Benim evim delik deşik olmuş durumda şuanda. Ben şuanda evimde hapis hayatı yaşıyorum ama o insan beni aldattığı kadınla geziyor. Aldattığı kadın da bana sürekli yazıyor. Benim ailemi de şuanda tehdit ediyor" diye konuştu.

Ayrılmak isteyen eşini elektrik süpürgesi sapıyla dövdü
Ayrılmak isteyen eşini elektrik süpürgesi sapıyla dövdü
Ayrılmak isteyen eşini elektrik süpürgesi sapıyla dövdü
Ayrılmak isteyen eşini elektrik süpürgesi sapıyla dövdü
Ayrılmak isteyen eşini elektrik süpürgesi sapıyla dövdü
Ayrılmak isteyen eşini elektrik süpürgesi sapıyla dövdü
Ayrılmak isteyen eşini elektrik süpürgesi sapıyla dövdü
Ayrılmak isteyen eşini elektrik süpürgesi sapıyla dövdü
Ayrılmak isteyen eşini elektrik süpürgesi sapıyla dövdü
Ayrılmak isteyen eşini elektrik süpürgesi sapıyla dövdü
Ayrılmak isteyen eşini elektrik süpürgesi sapıyla dövdü
Ayrılmak isteyen eşini elektrik süpürgesi sapıyla dövdü
Ayrılmak isteyen eşini elektrik süpürgesi sapıyla dövdü
Ayrılmak isteyen eşini elektrik süpürgesi sapıyla dövdü
Ayrılmak isteyen eşini elektrik süpürgesi sapıyla dövdü
Ayrılmak isteyen eşini elektrik süpürgesi sapıyla dövdü
Ayrılmak isteyen eşini elektrik süpürgesi sapıyla dövdü
Ayrılmak isteyen eşini elektrik süpürgesi sapıyla dövdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici

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