Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu

13.12.2020 14:15 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:36

İstanbul'da ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından dakikalarca tekme tokat darp edilen ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Tuğba Erçakar dehşet anlarını, "Elimden geldiğince mücadele ettim. Bir süre sonra ben de pes ettim artık yattım, ne olacaksa olsun dedim. 'Seni burada öldüreceğim' diyordu" sözleriyle anlattı.

Tuğba Erçakar, ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B. tarafından 9 Aralık günü, kız arkadaşı C.A'nın evindeyken darp edilmişti. Kendini korumaya çalışan genç kız, erkek arkadaşı tarafından defalarca yumruklanmıştı. Olay evdeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti. Olayı gerçekleştiren M.H.B'nin, polis tarafından çıkarıldığı adliyede adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasının ardından Tuğba Erçakar, darp edilmesine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabı Twitter'da "Sesimi duyurmak istiyorum" diyerek paylaşmıştı. Bunun üzerine genç kızın yaşadıkları kamuoyunda da tepkiye neden olmuştu.

"VİDEO İNTERNETTE AMA BEN KENDİ VİDEOMU HALA İZLEMEDİM"

Olayın üzerinden günler geçtiği halde halen darp edildiğine ilişkin görüntüleri izleyemediğini belirten Tuğba Erçakar, "Kız arkadaşımın evindeydim. Ayrılmak istediğim erkek arkadaşım zorla eve girerek beni ölüm tehditleriyle 'Bu evden çıkamayacaksın' diyerek darp etmeye başladı. Yoğun bir boğuşma geçti. Polisi aradık. Değişik dakikalar geçirdim. Video internette ama ben kendi videomu hala izlemedim" dedi.

Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: Ölmek istemiyorum

"SENİ BURADA ÖLDÜRECEĞİM TAMAM MI?" DİYORDU

M.H.B. ile iki aydır birliktelikleri olduğunu söyleyen Erçakar, bugüne kadar herhangi bir şiddet olayı yaşamadığını söyledi. Erçakar, eski erkek arkadaşının polise kendisinin darp edildiğini söylediğini ancak kamera görüntülerini unuttuğunu da belirtti. Olayın şokuyla fazla bir şey hatırlamadığını belirten Erçakar, "Direk bana gelip saldırdı. Yoğun bir şekilde elimden geldiğince mücadele etmeye çalıştım. Ama bir süre sonra ben de pes ettim artık yattım, ne olacaksa olsun dedim. Kameranın sesi kapalıydı, ama bana 'seni burada öldüreceğim tamam mı' diyor. Kafama vuruyor, ben tamam diyene kadar kafama vuruyor zaten. Psikolojik olarak ölüm korkusuna soktu. Uyuyamıyorsun, çeneme vurdu yemek yiyemiyorum. Ağzım açılmıyor. Kafamı yıkamıyorum. Uyuyamıyorum" diye konuştu.

Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: Ölmek istemiyorum

"SESİMİ DUYURDUM, KENDİMİ DAHA İYİ HİSSETTİM"

Olayı ailesine nasıl açıklayacağını düşündüğünü belirten Erçakar, "Annem ya da ablam benim ölüm haberimi duysa daha çok üzüleceğine başta düzgün şekilde anlatayım, onlar da benim yanımda olsun. Hiç kimsenin ailesi sizin zarar görmenizi istemez. Siz onlar için en kıymetli şeysiniz. Başınıza bir olay geldiğinde söyleyin ki daha başka başınıza bir reaksiyon varsa onlar önlemini alsın. Önce bunu söylemek istiyorum. Bu noktada onlara düzgün bir şekilde konuşup anlatmaya çalıştım. Zaten uykularınız yok hiçbir şekilde. Yaşadığınız olay gözünüzü kapattığınızda geliyor, uyumak bile istemiyorsunuz. Sonra dedim ki sosyal medya büyük bir platform artık sesimizi duyurabiliyoruz. Ben de bunu yapacağım dedim. Çünkü haklıyım, mağdurum. Çok teşekkür ederim birçok insan bana yardımcı oldu, destek verdiler. Sesimi duyurdum. Kendimi daha iyi hissettim. İlk önce attım ama ne olur diye düşünüyordum, sonra kendimi daha iyi ve güçlü hissetmeye başladım. Gerçekten şu an iyiyim onlar sayesinde" diye konuştu.

Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: Ölmek istemiyorum

"ÖLMEK İSTEMİYORUM, YAŞAMAK İSTİYORUM"

Erçakar, "Serbest bırakılması üzücü. Gidişatı bilmediğim için otomatik olarak bir yorum yapma hakkına sahip değilim. Tabii ki ben bırakılmasını istemem. İki gün sonra kafasına koyup, uzaklaştırma kararı da olsa bunu yapan onu da yapar. Ölebilirim yani, ölmek istemiyorum. Yaşamak istiyorum. Herkesin hayatında planları var benim de var. Bu noktada hayatımı tedirgin olarak yaşamak istemiyorum" dedi. Hukuki yollarla hakkını aramaya çalıştığını belirten Tuğba Erçakar, "26 yaşındayım. Hayatımda ilk defa öleceğim korkusuyla yaşıyorum. arkama bakarak yürüyorum. Bu çok tedirginlik verici bir şey." dedi. Elinde, kafasında morluklar bulunan Erçakar, sağ kolunu birkaç gün kullanamadığını, çenesine yediği darbeden dolayı da yemek yiyemediğini anlattı. Erçakar, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis merkezine ikinci kez davet edildiğini ve ifadesinin alındığını da belirtti.

Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: Ölmek istemiyorum
Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu
Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu
Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu
Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu
Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu
Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (10)
ÇALIŞAN: Istanbul sözleşmesi olsaydı yapmazdı :))
Cevap Yaz Yayından Kaldır
42: ya kardeşim tamam adam pisiko ona lafım yok. Lakin düşünün bi kadın ben dost hayatı yaşıyorum diyebiliyor ar namus kalmamış insanlar yozlaştılar. kadınlar haddini aşıyor. azgınlaştılar iyi den iyiye. sonumuz kötü. dünyanın sonu kadınlardan gelecek
Cevap Yaz Yayından Kaldır
YUSUF: Biran erkeği dövüyor sandım! Kadinin Eline sağlık biraz daha mücadele etse kazananilirdi
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Donald Trump Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Samatta Samet Aybaba Ali Palabıyık Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Bakan Aralık Fenerbahçe Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 16:12:07. #1.14#
title