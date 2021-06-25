Ayrılık Hediyesi şiiri - Yusuf Hayaloğlu Ayrılık Hediyesi şiiri
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Ayrılık Hediyesi şiiri - Yusuf Hayaloğlu Ayrılık Hediyesi şiiri

Ayrılık Hediyesi şiiri - Yusuf Hayaloğlu Ayrılık Hediyesi şiiri
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Yusuf Hayaloğlu'nun Ayrılık Hediyesi şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Ayrılık Hediyesi şiiri Yusuf Hayaloğlu tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Ayrılık Hediyesi şiiri Yusuf Hayaloğlu Ayrılık Hediyesi şiiri

Ayrılık Hediyesi şiiri Yusuf Hayaloğlu'nun önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Ayrılık Hediyesi" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Yusuf Hayaloğlu Ayrılık Hediyesi şiiri

AYRILIK HEDİYESİ

Şimdi saat sensizin ertesi

Yıldız dolmuş gökyüzü ayaydın

Avutulmuş çocuklar çoktan sustu

Bir ben kaldım bir ben kaldım

Tenhasında gecenin avutulmamış ben

Şimdi gözlerime ağlamayı öğrettin ki bu yaşlar

Utangaç boynunun kolyesi olsun

Buda benim sana buda benim sana ayrılırken hediyem olsun

Soytarılık etmeden güldürebilmek seni

Ekmek çalmadan

Doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün

Aydınlıları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu

Arasıra biliyorsun

Şimdi iyi niyetlerimi bir bir

Yargılayıp asıyorum

Bu son olsun bu son olsun

Şimdi saat yokluğun belası

Sensiz gelen sabaha günaydın

İşi gücü olanlar çoktan gittiler

Bir ben kaldım bir ben kaldım

Voltasında gecenin hiç uyumamış ben

Şimdi gözlerime ağlamayı öğrettin ki bu yaşlar

Utangaç boynunun kolyesi olsun

Buda benim sana buda benim sana ayrılırken hediyem olsun

Kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni

Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki

anlık

Tebessümü

Bütün saatleri öylece dondurabilmek için

Çıldırasıya parladım kendimi lanet olsun

Artık sigarayı üç pakete çıkardım günde

Olsun güzelim olsun ne olacaksa olsun

Yusuf Hayaloğlu

Kaynak: Antoloji.com -Yusuf Hayaloğlu Ayrılık Hediyesi şiiri

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Ayrılık Hediyesi şiiri - Yusuf Hayaloğlu Ayrılık Hediyesi şiiri - Haberler
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