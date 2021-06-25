Ayrılık Hediyesi şiiri - Yusuf Hayaloğlu Ayrılık Hediyesi şiiri
Yusuf Hayaloğlu'nun Ayrılık Hediyesi şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Ayrılık Hediyesi şiiri Yusuf Hayaloğlu tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Ayrılık Hediyesi şiiri Yusuf Hayaloğlu Ayrılık Hediyesi şiiri
Ayrılık Hediyesi şiiri Yusuf Hayaloğlu'nun önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Ayrılık Hediyesi" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Yusuf Hayaloğlu Ayrılık Hediyesi şiiri
AYRILIK HEDİYESİ
Şimdi saat sensizin ertesi
Yıldız dolmuş gökyüzü ayaydın
Avutulmuş çocuklar çoktan sustu
Bir ben kaldım bir ben kaldım
Tenhasında gecenin avutulmamış ben
Şimdi gözlerime ağlamayı öğrettin ki bu yaşlar
Utangaç boynunun kolyesi olsun
Buda benim sana buda benim sana ayrılırken hediyem olsun
Soytarılık etmeden güldürebilmek seni
Ekmek çalmadan
Doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün
Aydınlıları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu
Arasıra biliyorsun
Şimdi iyi niyetlerimi bir bir
Yargılayıp asıyorum
Bu son olsun bu son olsun
Şimdi saat yokluğun belası
Sensiz gelen sabaha günaydın
İşi gücü olanlar çoktan gittiler
Bir ben kaldım bir ben kaldım
Voltasında gecenin hiç uyumamış ben
Şimdi gözlerime ağlamayı öğrettin ki bu yaşlar
Utangaç boynunun kolyesi olsun
Buda benim sana buda benim sana ayrılırken hediyem olsun
Kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni
Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki
anlık
Tebessümü
Bütün saatleri öylece dondurabilmek için
Çıldırasıya parladım kendimi lanet olsun
Artık sigarayı üç pakete çıkardım günde
Olsun güzelim olsun ne olacaksa olsun
Yusuf Hayaloğlu
Kaynak: Antoloji.com -Yusuf Hayaloğlu Ayrılık Hediyesi şiiri