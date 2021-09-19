Ayrılığa 10 gün dayanabildi! Selin Ciğerci'den barışma sinyali - Haberler Magazin
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Ayrılığa 10 gün dayanabildi! Selin Ciğerci'den barışma sinyali

Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz hafta futbolcu Gökhan Çıra ile 2 yıllık evliliğini bitiren Selin Ciğerci, Gülben Ergen konserinde görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Ciğerci, eski eşiyle barışma ihtimalinin olabileceğini söyledi.

2019 yılında evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra çifti, 10 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde tek celsede boşandı. İkilinin sürpriz bir şekilde boşanması büyük yankı uyandırdımıştı. Ciğerci, eski eşiyle yeniden barışma sinyalleri verdi.

"TEKRAR EVLENEBİLİRİM"

Milliyet'in haberine göre, önceki akşam Gülben Ergen'i dinlemeye giden Selin Ciğerci, gazetecilerle konuşarak kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Eski eşi Gökhan Çıra ile sık sık görüştüğünü söyleyen Ciğerci,"Tekrar evlenir misiniz?" sorusuna ise "Olabilir, neden olmasın? Tekrar evlenebilirim, Gökhan'la da barışabilirim. Allah herkese her şeyin hayırlısını versin" diyerek, evliliğe kapılarını açık bıraktı.

Ayrılığa 10 gün dayanabildi! Selin Ciğerci'den barışma sinyali

"BEN EVLİLİĞE BAĞLI BİR KADINIM"

Boşandıktan sonra kendisini işine veren Ciğerci, muhabirlerin "Bekarlık sultanlık mı?" sorusuna ise "Benim için değil. Çünkü ben evliliğe, düzene bağlı bir kadınım. Ben öyle düşünmüyorum" cevabını verdi.

Ayrılığa 10 gün dayanabildi! Selin Ciğerci'den barışma sinyali

Ayrılığa 10 gün dayanabildi! Selin Ciğerci'den barışma sinyali

Ayrılığa 10 gün dayanabildi! Selin Ciğerci'den barışma sinyali

Ayrılığa 10 gün dayanabildi! Selin Ciğerci'den barışma sinyali
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Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Magazin editörü Haberler.com - Magazin Haberleri
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