Ayrılığa 10 gün dayanabildi! Selin Ciğerci'den barışma sinyali

2019 yılında evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra çifti, 10 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde tek celsede boşandı. İkilinin sürpriz bir şekilde boşanması büyük yankı uyandırdımıştı. Ciğerci, eski eşiyle yeniden barışma sinyalleri verdi.

"TEKRAR EVLENEBİLİRİM"

Milliyet'in haberine göre, önceki akşam Gülben Ergen'i dinlemeye giden Selin Ciğerci, gazetecilerle konuşarak kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Eski eşi Gökhan Çıra ile sık sık görüştüğünü söyleyen Ciğerci,"Tekrar evlenir misiniz?" sorusuna ise "Olabilir, neden olmasın? Tekrar evlenebilirim, Gökhan'la da barışabilirim. Allah herkese her şeyin hayırlısını versin" diyerek, evliliğe kapılarını açık bıraktı.

"BEN EVLİLİĞE BAĞLI BİR KADINIM"

Boşandıktan sonra kendisini işine veren Ciğerci, muhabirlerin "Bekarlık sultanlık mı?" sorusuna ise "Benim için değil. Çünkü ben evliliğe, düzene bağlı bir kadınım. Ben öyle düşünmüyorum" cevabını verdi.

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