Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı Geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları ileri sürülen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, teknede sarmaş dolaş yakalandı. Sarıkaya, bir ara esprilerine güldüğü sevgilisinin omzundan öperek aşkını gösterdi.

Geçtiğimiz sene aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın geçtiğimiz günlerde ilişkilerini noktaladıkları ileri sürülmüştü. Ünlü çift, önceki gün tatil yaptıkları teknede görüntülenerek ayrılık iddialarına nokta koymuş oldu. TEKNEDE AŞK TAZELEDİLER Miliyet'te yer alan habere göre: Aralarındaki yaş farkından dolayı gündemden düşmeyen ikili, Bodrum'da tatile çıktı. Uzun süredir ortalıkta görünmeyen çift, Cem Yılmaz'ın Samatya adlı teknesiyle mavi turda görüntülendi. Yalıkavak'ta bulunan bir koya demirleyen ikili, teknede eğlenceli vakit geçirdi. Havanın yağmurlu olmasından dolayı denize girmeyi tercih etmeyen Sarıkaya ve Yılmaz, telefonlarından video izleyerek kahkaha attı. Cem Yılmaz'ın esprilerine kahkaha atan Serenay Sarıkaya'nın sevgilisini omzundan öpmesi dikkatlerden kaçmadı.