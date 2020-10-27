Gözü dönen şahıs, önce ayrıldığı nişanlısı ve annesini sonra kendini öldürdü
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Gözü dönen şahıs, önce ayrıldığı nişanlısı ve annesini sonra kendini öldürdü

27.10.2020 23:24 | Son Güncelleme: 28.10.2020 00:20

Konya'da eski nişanlısı ve annesini arabanın içinde tabancayla vurarak öldüren şahıs, olayın ardından kendisini silahla başından vurarak intihar etti.

Konya'da, saat 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Elmalı Hamdi Hoca Caddesi Argunşah Sokak'ta yaşanan olayda, Büşra Gizem Güzelsoy (27) nişanlısı olan Ömer İ'den ayrıldı. Güzelsoy, polise giderek Ömer İ'den şikayetçi oldu ve koruma kararı aldırmak için başvuruda bulundu.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olayın meydana geldiği saatte Büşra Gizem Güzelsoy ile annesi Gülya Barutçu'nun (48) içinde bulunduğu 55 SE 617 plakalı otomobilin yanına gelen Ömer İ. anne ve kızına tabancayla ateş etti. Zanlı daha sonra araçla olay yerinden kaçtı.

İNTİHAR ETTİ

Polis ekipleri yaptığı incelemede Ömer İ'nin Selahaddin Eyyübi Mahallesi Nurullah Sokak'ta bulunduğunu tespit etti. Olay yerine giden polis, tabancasıyla kendini öldürmek isteyen Ömer İ'yi ikna etmek için çaba gösterdi. Polisin uzun uğraşlar sonucunda ikna etmek için arkadaşlarını çağırdığı Ömer İ. tabancasını ateşleyerek kendisini öldürdü. Ömer İ.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Gözü dönen şahıs, önce ayrıldığı nişanlısı ve annesini sonra kendini öldürdü
Gözü dönen şahıs, önce ayrıldığı nişanlısı ve annesini sonra kendini öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (1)
TARİK: Normal...alistik yola dewam
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