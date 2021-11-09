Eski sevgilisini öldüren şahıs, engel olmak isteyen iş arkadaşını yaraladı

Bartın Karasu köyü mevkisinde akşam saatlerindemeydana gelen olayda, iddiaya göre, fındık deposunda çalışan ayrıldığı arkadaşı Azize Gülmez ile telefonda tartışan Ercan Özkavlak, depoya geldi.

ESKİ SEVGİLİSİYLE KONUŞMAYA GİTMİŞ

Ercan Özkavlak ikinci katta çalışan Azize Gülmez ile konuşmak istedi. Yaşanan tartışma sırasında Ercan Özkavlak tabancasını doğrulttuğu Azize Gülmez'in üzerine doğru 2 el, kendisine engel olmak isteyen depoda çalışan Emrullah Yıldız'ın üzerine ise 3 el ateş etti. Azize Gülmez göğsüne isabet eden kurşunlarla, Emrullah Yıldız ise bacağına, sırtına ve başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

GENÇ KADIN, HAYATINI KAYBETTİ

Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Azize Gülmez ve Emrullah Yıldız tedavi altına alındı. Azize Gülmez yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan Ercan Özkavlak, jandarma ekipleri tarafından Bartın kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.