Ayrancı'da Afrin Şehitlerinin Aileleri İçin Yardım Kampanyası Başlatıldı

Karaman'ın Ayrancı İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Belediyesi tarafından Afrin şehitlerinin aileleri için yardım kampanyası başlatıldı.

Ayrancı Kaymakamlığı ve Ayrancı Belediyesinin ortaklaşa başlattığı kampanya, operasyon kapsamında şehit olanların ailelerini kapsıyor. Konuyla ilgili Ayrancı ilçesinde yapılan toplantıya, Ayrancı Kaymakamı Mustafa Türkcan, Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, il genel meclis üyeleri, mahalle ve köy muhtarları, siyasi partilerin ilçe başkanları, daire müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

Toplantıya dair bilgi paylaşan Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, "Şehit ailelerimizin yanlarında olduğumuzun bilinmesi ve Anadolu insanının şehidine verdiği kıymetin daha net gözükmesi adına güzel bir çalışmayı başlattık" dedi.

Başkan Büyükkarcı, "Devletimiz gerek Zeytin Dalı operasyonunda, gerekse diğer bölgelerde şehit düşmüş Mehmetçiğimizin ailelerine gereken desteği elbette veriyor. Hiçbir şeye muhtaç etmeyecek şekilde gerekli tedbirleri de mutlaka alıyor ancak, bizim burada yapmayı planladığımız şehitlerimizin emanetlerine psikolojik olarak yanlarında olduğumuzu hissettirmek ve onların ebediyen gönlümüzde olduklarının bilinmesini sağlamak. Bugün itibariyle başlattığımız yardım kampanyası kapsamında nakdi yardımda bulunacak hemşehrilerimiz için Ziraat Bankasında bir hesap oluşturuldu. Ayrıca köylerden gelen talepler üzerine küçükbaş hayvan vermek istediğini belirten vatandaşlarımızın da yardımlarını alacağız. Bu küçükbaş hayvanlar Karaman Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından paraya dönüştürülecek ve aynı hesaba karşılığı yatırılacak. 18 Mart'a kadar devam edecek olan kampanya ya tüm hemşehrilerimizin destek vereceğinden şüphemiz yok. Nakdi olarak hesaba yatırılan yardımlar haricinde, elden verilmek istenen yardımlar makbuz karşılığında teslim alınacak olup, tek bir hesapta biriktirilerek şehit ailelerimize ulaştırılacaktır" ifadelerini kullandı.

Büyükkarcı, yardım yapmak isteyen vatandaşların Ziraat Bankasında açılan TR16 0001 0013 4328 5826 1650 70 nolu hesaba paraları yatırabileceklerini sözlerine ekledi. - KARAMAN