Ayran kutusuna başı sıkışan kirpi kurtarıldı DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde doğaya atılan plastik ayran kutusuna başı sıkışan kirpi, kurtarıldı.

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde doğaya atılan plastik ayran kutusuna başı sıkışan kirpi, kurtarıldı.

Cumayeri ilçesinde iftar sonrası geziye çıkan bir kişi, gelen sesler üzerine bir kirpinin başının boş ayran kutusuna sıkıştığını fark etti. Bunun üzerine durumu Düzce Veterinerler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil'e bildirdi. Bölgeye gelen Karanfil, kutuyu makasla keserek hayvanı kurtardı.Boş kapların doğanın kirletilmemesi ve canlıların hayatının riske atılmaması için çöpe atılması gerektiğini belirten Şerif Ali Karanfil, "Cumayeri'nde iftar sonrası geziye çıkan bir vatandaşımızın gördüğü kirpinin hem çevre kirlenmesine neden olacak, hem de bir canlının hayatını riske edecek boş plastik ayran kabının kirpinin kafasına geçtiğini görüyor. Vatandaşımız bize bu durumu iletti. Biz de kirpiyi kurtardık. Boş kapları hem doğayı kirletmemek hem de canlıların hayatını riske atmamak için çöpe atsınlar" dedi.

Kaynak: DHA