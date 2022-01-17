Aynur Aydın "evliliğe karşıyım"

AYDIN (Snob Magazin) - Geçtiğimiz günlerde şarkısına klip çektiğini söyleyen Aynur Aydın; "Bilinenden farklı bir klip oldu diyebilirim. Çok fazla anlatmayayım çünkü yayınlanmasına da az kaldı. Sadece farklı bir konsept olacak, büyük sürpriz geliyor diyelim" dedi. Uzun zamandır aşk hayatıyla gündeme gelmeyen ünlü şarkıcı, evlilik hakkındaki düşünceleriyle de dikkat çekti. Aydın; "Ben evliliğe karşıyım. Büyük konuşmak istemem ama evlenmeyi düşünmüyorum. Çocuk konusuna gelirsek de, ben çocukları çok severim. Belki ileride bir çocuk sahiplenebilirim" dedi.

Kadın sanatçıların sahne kıyafetlerinin günlerce konuşulup gündem olmasıyla ilgili ise, "Herkesin özgür bir şekilde giyinmesinden yanayım. Kıyafetlerimi çok özenerek seçiyorum. Sahnede giydiğim kıyafetlere çok dikkat ediyorum. Herkesin de özendiğine eminim. Kim kendine ne yakıştırıyorsa onu giymeli. Bu kadar konuşulmasına da anlam veremiyorum. Kadınları bir salsınlar" dedi.

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