Aynur Aydın kimdir? Aynur Aydın kaç yaşında, nereli? Aynur Aydın şarkıları!

Şarkıları, söylemleri ile adından söz ettiren Türk şarkıcı ve şarkı yazarı Aynur Aydın kimdir? Aynur Aydın kaç yaşında, nereli? Aynur Aydın şarkıları!

En çok dinlenen bazı şarkıların sahibi başarılı isim Aynur Aydın kimdir? Aynur Aydın kaç yaşında, nereli? Aynur Aydın şarkıları!

AYNUR AYDIN KİMDİR?

Aynur Aydın, 15 Aralık 1985 doğumlu, Türk şarkıcı ve şarkı yazarı. Almanya'da Sürpriz isimli gruba katılıp müzikal tecrübeler edinen sanatçı, 2011 yılında Türkiye'ye yerleşerek 12 Çeşit La La - 12 Ways to La La adında ilk solo albümünü çıkardı. Başarılı geçen bu dönemden sonra, 2016 yılında içinde Günah Sevap, Bi Dakika gibi hitler bulunduran Emanet Beden isimli albümünü piyasaya sürdü. Aynur Aydın, 15 Aralık 1985'te Münih, Batı Almanya'da doğdu. 1970 yılında dedesinin göç etmesinin ardından üç kuşak Münih'te yaşayan bir Türk ailesinin kızı olarak büyüdü.Küçük yaşlarda şarkı söylemeye başladı ve ilk tecrübelerini çocuk ve gençlik tiyatro sahnelerinde edindi. Münih'teki Westend Opera Musical School'u bitirdi. 1999 yılında Sürpriz grubuna katılmasıyla profesyonelliğe ilk adımını attı. Grup, Sürpriz adlı ilk albümlerini 2000 yılında İstanbul'da kaydetti. Bu sayede, uluslararası sahnelere de çıkmaya başladılar. Aydın, Sürpriz'in dağılmasının ardından Tagtraeumer grubuna katıldı. Grup Almanya'nın 2003 Eurovision Şarkı Yarışması ön elemelerinde Mükemmel Dünya İçin adlı şarkı ile yarıştı.

AYNUR AYDIN ŞARKILARI

Stüdyo albümleri

12 Çeşit La La - 12 Ways to La La (2011)

Emanet Beden (2016)

Video klipleri

"Yenildim Daima"/ "DNA" (2011) - Yönetmen : Robin Robinovich

"Yanı Başıma/ Measure Up" (2012) - Yönetmen : ?

"İşporta (feat. Erdem Kınay)" (2012) - Yönetmen : Şenol Korkmaz

"Ayrılıklar Mevsimi/ Better" (2012) - Yönetmen : Şenol Korkmaz

"Nolur Gitme" (2013) - Yönetmen : Şenol Korkmaz

"Life Goes On" (2013) - Yönetmen : Şenol Korkmaz

"Günah Sevap" (2015) - Yönetmen : Jeroen Willekens

"Bi Dakika" (2016) - Yönetmen : Şenol Korkmaz

"Damla Damla" (2016) - Yönetmen : Şenol Korkmaz

"Anlatma Bana" (2017) - Yönetmen : Şenol Korkmaz

"Siz Hepiniz Ben Tek (Catwork ile)" (2017) - Yönetmen : Murat Joker

"Bana Aşk Ver" (2017) - Yönetmen : Hasan Kuyucu

"Salla" (2018) - Yönetmen : Nihat Odabaşı

"Düşüne Düşüne" (2019) - Yönetmen : Nihat Odabaşı

"Gel Güzelim" (2019) - Yönetmen : Aynur Aydın & Caner Erzincan

"Yağdır" (feat. Damla Yıldız) (2020) - Yönetmen : Mert Akay

"Diğer Yarın" (2020) - Yönetmen : Mert Akay

"Sahiden" (feat. Bünyas Herek) (2020) - Yönetmen : Mert Akay