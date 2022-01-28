Aynur Aydın'dan olay klip! Cinsel fantezi vurgulu sahneler gündeme bomba gibi düştü

Şarkıcı Aynur Aydın'ın yeni şarkısı "Bilmece" hayranlarıyla buluştu. Şarkı, Youtube'da kısa sürede 20 binin üzerinde izlenme aldı.

CİNSELLİK GÖNDERMESİ ÇOK KONUŞULDU

Aynur Aydın, klibinde kendisini tavana astırarak cinsel fantezi göndermesi yaptı. Bu klibi izleyenlerden bazıları beğenirken bazıları da tepki gösterdi. Twitter üzerinden açılan Aynur Aydın etiketi altına binlerce kişi tarafından tweet atıldı.

İşte gelen bazı tepkiler:

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