Kontrolden çıkan otomobil önünde seyreden otomobile çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı - Haberler
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Kontrolden çıkan otomobil önünde seyreden otomobile çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kontrolden çıkan otomobil önünde seyreden otomobile çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkıp bariyerlere çarparak durabildiler Antalya'da aynı yönde seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

ANTALYA (İHA) - Kontrolden çıkan otomobil önünde seyreden otomobile çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkıp bariyerlere çarparak durabildiler

ANTALYA - Antalya'da aynı yönde seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Araçların hurdaya döndüğü kazada 3 kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 23.00 sıralarında Sakıp Sabancı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nadire İ.O. idaresindeki 07 EPC 23 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Mustafa D. idaresindeki 07 APM 769 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil de refüje çıkarken Mustafa D. idaresindeki 07 APM 769 plakalı otomobil reklam panosunu ezerek demir bariyerlere çarparak durabildi. Nadire İ.O. idaresindeki otomobil ise refüjde kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada Mustafa D. ile aynı araçta bulunan kızı B.D. ve diğer araç sürücü nadire İ.O. kendi imkanlarıyla araçlarından çıktı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüler ve kız çocuğu, sağlık ekiplerin olay yerindeki müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Araçlarda maddi hasar oluşurken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil önünde seyreden otomobile çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil önünde seyreden otomobile çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil önünde seyreden otomobile çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil önünde seyreden otomobile çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil önünde seyreden otomobile çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil önünde seyreden otomobile çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil önünde seyreden otomobile çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil önünde seyreden otomobile çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil önünde seyreden otomobile çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil önünde seyreden otomobile çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Mahmut Kayacan - Son Dakika Haberleri

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