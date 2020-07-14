Aynı yerde boğulan iki arkadaş aynı yerde defnedildi Aynı yerde boğulan iki arkadaş aynı yerde defnedildi Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde ikamet eden ve Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Beldesinde serinlemek için girdikleri denizde boğularak hayatlarını kaybeden iki arkadaş Ergene'nin Esenler Mahallesi'nde toprağa verildi.

Aynı yerde boğulan iki arkadaş aynı yerde defnedildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde ikamet eden ve Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Beldesinde serinlemek için girdikleri denizde boğularak hayatlarını kaybeden iki arkadaş Ergene'nin Esenler Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kıyıköy'de serinlemek maksadıyla denize giren ve Çorlu Belediyesi şantiyesinde çalışan İbrahim Ali Dikmen ile arkadaşı Necdet Salıcı bir süre sonra dalgaların arasında kayboldu.

Vatandaşların ihbarı ile bölgeye gelen ekiplerin uzun uğraşları ve aramalar sonucu cansız bedenleri bulunan iki arkadaş Ergene'nin Esenler Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Aynı yerde denizde boğulan ve aynı yerde defnedilen iki arkadaşın cenazesine Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Belediyesi ile Ergene Belediyesi başkan yardımcıları, çok sayıda belediye personeli, mesai arkadaşları ve Esenler Mahallesi sakinleri katıldılar.

Kaynak: İHA